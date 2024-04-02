Пять беспилотников сбито над территорией России, заявило Минобороны

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Министерство обороны России сообщило, что над территорией страны было сбито пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает РИА Новости.
Попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилась примерно в 20:30 по московскому времени во вторник, 2 апреля. Дежурное подразделение противовоздушной обороны (ПВО) уничтожило один БПЛА над Белгородской областью, еще четыре были сбиты над Курской областью.
Ранее, 2 апреля, губернатор Роман Старовойт сообщил, что два беспилотника были сбиты над Курском и Курской областью.
30 марта украинский беспилотник атаковал автомобиль на российской территории. О пострадавших в результате этого инцидента не сообщалось.
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Ранее, 2 апреля, губернатор Роман Старовойт сообщил, что два беспилотника были сбиты над Курском и Курской областью.
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Александр Климов