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Пять беспилотников сбито над территорией России, заявило Минобороны

Минобороны: ПВО сбила пять беспилотников над Курской и Белгородской областями
02 апреля 2024, 23:08
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Министерство обороны России сообщило, что над территорией страны было сбито пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает РИА Новости.
Попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилась примерно в 20:30 по московскому времени во вторник, 2 апреля. Дежурное подразделение противовоздушной обороны (ПВО) уничтожило один БПЛА над Белгородской областью, еще четыре были сбиты над Курской областью.

Ранее, 2 апреля, губернатор Роман Старовойт сообщил, что два беспилотника были сбиты над Курском и Курской областью.


30 марта украинский беспилотник атаковал автомобиль на российской территории. О пострадавших в результате этого инцидента не сообщалось.

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В Люберцах собака сорвалась с поводка и покусала четырёхлетнего мальчика
02 апреля 2024, 22:32

Фото: Istockphoto / tverkhovinets

Полицейские выясняют все обстоятельства нападения собаки на ребёнка в городском круге Люберцы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.
«В дежурную часть поступило сообщение о том, что ребёнка покусала собака. Сотрудники полиции установили, что ЧП произошло в подъезде многоквартирного дома в посёлке Красково. Мужчина, открывая дверь, не удержал пса. Тот выбежал из квартиры на площадку и покусал четырёхлетнего мальчика, находившегося вместе с матерью», – уточняется в сообщении.
Как отметили в главке, пострадавший ребёнок отправлен в медучреждение.

Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве пенсионерки ради квартиры
02 апреля 2024, 20:47

Фото: iStock/greenleaf123

Суд Тушинского района Москвы арестовал двух подозреваемых в убийстве пенсионерки с целью завладения ее квартирой, пишут «Известия».
По данным следствия, 43-летний Алексей Молодцов планировал незаконно присвоить и продать квартиру своей знакомой, пенсионерки 1953 года рождения. Для осуществления этого плана он привлек своего ранее судимого знакомого, 66-летнего Василия Лобанова, который избил женщину до смерти. После этого они вывезли ее тело в Липецкую область, где расчленили и похоронили.

Один из обвиняемых представил в МФЦ фальсифицированные документы от имени потерпевшей, однако следователям удалось задержать подозреваемых. Им предъявлены обвинения по статьям об убийстве, покушении на мошенничество и укрывательстве особо тяжких преступлений.

Во время судебного заседания Лобанов отрицал свою вину, заявив, что не планировал причинять ей физическую боль. Он пояснил, что конфликт возник из-за неадекватного поведения женщины. Учитывая, что Лобанов провел 20 лет в тюрьме и находится на свободе по УДО, его арестовали на срок в 1 месяц и 27 дней.

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Число погибших при пожаре в центре Стамбула выросло до 29
Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Стамбула достигло 29
02 апреля 2024, 20:34

Фото: iStock/Distortion Media

Число погибших в результате пожара в жилом доме в центре Стамбула достигло двадцати девяти человек, сообщает телеканал TRT Haber.
Пожар начался в ночном клубе на первом этаже 16-этажного здания в районе Шишли, где проводились ремонтные работы.

Ранее было заявлено о 27 погибших. Гостелеканал TRT Haber также отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с министром внутренних дел Али Ерликай детали произошедшего.

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В Екатеринбурге неизвестный расстрелял автомобиль с женщинами и ребенком
02 апреля 2024, 20:06

Фото: iStock/Mironmax Studio

В Екатеринбурге неизвестный выстрелил в автомобиль с двумя женщинами и шестилетним ребенком внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Инцидент произошел в автомобиле Skoda Octavia, который двигался по Базовому переулку в сторону «Леруа Мерлен». Возле парка Маяковского в машину прилетел выстрел. В результате пуля разбила стекло в двери со стороны водителя. Семья написала заявление в полицию.

Участники происшествия отделались испугом, их здоровью ничего не угрожает. Ситуацию расследуют сотрудники правоохранительных органов.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление о повреждении автомобиля принято в отделе полиции № 7.

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#автомобиль
#женщины
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Член ОПГ подорвался на гранате на следующий день после расправы над россиянкой
СК раскрыл убийство девушки из Петрозаводска в 2002 году, совершенное членом ОПГ
02 апреля 2024, 20:04

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Следователи в Петрозаводске раскрыли преступление 2002 года, в результате которого пострадала 23-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.
По версии следствия, вечером в августе 2002 года 22-летний молодой человек посетил друзей в квартире на Лесном проспекте. Позднее он пригласил бывшую подругу на встречу. Во время застолья, после того как гости ушли и хозяева легли спать, между молодым человеком и девушкой произошел конфликт. Она отказалась с ним переспать, после чего он напал на нее и задушил ее. Затем мужчина вывез тело в уединенное место, где его сжег и похоронил.

На следующий день он получил смертельные ранения в результате взрыва гранаты.

Долгое время девушка считалась пропавшей, пока в июне 2023 года расследование не было возобновлено. Во время прослушивания телефонных разговоров ее знакомых правоохранители выявили сообщника преступления. Он признался, что под угрозой помог скрыть улики — вывез из квартиры и сжег диван. Позднее он указал место, где была похоронена жертва.

СК передал дело в суд. Члену ОПГ будут судить посмертно.

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В Киеве началась песчаная буря из-за пыли из Сахары
02 апреля 2024, 19:25

Фото: istockphoto/Ghulam Hussain

В Киеве бушует настоящая песчаная буря. В городе упала видимость, порывы ураганного ветра сносят деревья, на улице трудно дышать.
Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». На 3 апреля в Киеве и окрестностях украинской столицы прогнозируются порывы ветра 15-20 метров в секунду. Жителей просят плотно закрывать окна и двери, на улице держаться в отдалении от деревьев и линий электропередачи, а в случае необходимости укрыться в ближайшем доступном помещении.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, в страну вместе с аномальным теплом пришла пыль из африканской Сахары. Столичные власти заявили, что в Киеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. Водителей также предупреждают о значительном ухудшении видимости на дорогах.

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​В Сочи провели эвакуацию из 56 гаражей, поврежденных оползнем
Власти Сочи провели эвакуацию жителей из 56 гаражей, поврежденных оползнем
02 апреля 2024, 19:17

Фото: istockphoto/Adrian Wojcik

В Сочи провели эвакуацию жителей из 56 гаражей, поврежденных оползнем.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации города Сочи.

По информации пресс-службы, эти объекты не относятся к жилым помещениям. Согласно заявлению, на территории гаражного кооператива на улице Дагомысская, 11, усилился оползневый процесс.

В настоящее время на месте происшествия проведена полная эвакуация для обеспечения безопасности граждан. По данным мэрии, сейчас на объекте нет людей.

Также отмечается, что территория остается под охраной, чтобы предотвратить проникновение сторонних лиц.

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В Петербурге учитель получила 10 суток ареста за избиение ребенка-инвалида
02 апреля 2024, 18:41

Фото: istockphoto/Giuda90

Педагог коррекционной школы из Санкт-Петербурга получила десять суток административного ареста за нанесение побоев ребенку-инвалиду. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу суда.
Представители суда рассказали, что нанесенные педагогом удары, причинили ребенку боль, однако не нанесли вреда здоровью, поэтому действия учительницы квалифицированы, как административное правонарушение.

Напомним, резонансная история произошла в 2023 году. В сети появилась запись разговора, на которой слышно, как учителя говорят о «палке, которую все боятся». После этой записи правоохранители инициировали проверку.

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В Москве дети играли с огнем на детской площадке и полностью сожгли ее
Детская площадка сгорела дотла в московском Ясенево
02 апреля 2024, 18:24

Фото: iStock/Distortion Media

Детская площадка сгорела дотла в московском Ясенево. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По информации портала, причиной пожара стали игры детей с огнем. Площадка сгорела полностью.

На опубликованных в сети кадрах с места происшествия видно, как огонь быстро распространяется по всему периметру детской площадки, затем в небо поднимается густой столб дыма.

В результате инцидента никто не пострадал.

Прежде сообщалось, что взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае.

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