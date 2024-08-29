На Украине прошли обыски у главы Одесского облсовета

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На Украине НАБУ провела обыски у главы Одесского областного совета Григория Диденко. Об этом информирует «Страна.ua».
Кроме того, обыски проводятся у Лилии Томашевской, которая фактически является главой аппарата Одесского областного совета и близкой соратницей Диденко. Оба они являются членами президентской партии «Слуга народа». На данный момент официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.
До этого в Днепровском городском совете Украины начались обыски в связи с хищением средств чиновниками, выделенных на бомбоубежища. На данный момент нет информации о задержаниях.
Ранее глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко оказался под подозрением в незаконном обогащении на сумму свыше 56 миллионов гривен (примерно 123,8 миллиона рублей).
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До этого в Днепровском городском совете Украины начались обыски в связи с хищением средств чиновниками, выделенных на бомбоубежища. На данный момент нет информации о задержаниях.
Ранее глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко оказался под подозрением в незаконном обогащении на сумму свыше 56 миллионов гривен (примерно 123,8 миллиона рублей).
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Дарья Осипова