Пленный боец ВСУ рассказал о расстрелах «отказников»

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Украинские заградительные отряды расстреливают солдат, отказывающихся выполнять боевые задачи, рассказал РИА Новости захваченный в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Водян.
По его словам, вероятность того, что «отказник» останется жив, невелика.
Он отметил, что в лучшем случае таким военнослужащим может грозить до 10-15 лет лишения свободы. Их также можно отправить на «нулевую позицию», где они попадают под «жесткий обстрел».
Ранее командующий «Азовом»* признал, что украинская армия использовала заградотряды для предотвращения отступления бойцов.
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«Есть заградотряд, который ставится, и по возвращении на украинские позиции тебя просто могут свои расстрелять», – рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в лучшем случае таким военнослужащим может грозить до 10-15 лет лишения свободы. Их также можно отправить на «нулевую позицию», где они попадают под «жесткий обстрел».
Ранее командующий «Азовом»* признал, что украинская армия использовала заградотряды для предотвращения отступления бойцов.
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Александр Климов