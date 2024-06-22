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Пленный боец ВСУ рассказал о расстрелах «отказников»

Пленный боец ВСУ Водян: украинские заградотряды расстреливают «отказников»
22 июня 2024, 05:08
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские заградительные отряды расстреливают солдат, отказывающихся выполнять боевые задачи, рассказал РИА Новости захваченный в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Водян.
По его словам, вероятность того, что «отказник» останется жив, невелика.

«Есть заградотряд, который ставится, и по возвращении на украинские позиции тебя просто могут свои расстрелять», – рассказал собеседник агентства.



Он отметил, что в лучшем случае таким военнослужащим может грозить до 10-15 лет лишения свободы. Их также можно отправить на «нулевую позицию», где они попадают под «жесткий обстрел».

Ранее командующий «Азовом»* признал, что украинская армия использовала заградотряды для предотвращения отступления бойцов.

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«Лишились позиций 2014 года»: на Украине заявили о потере Торецка
На Украине заявили о потере Торецка и работе главкома ВСУ Сырского на Россию
22 июня 2024, 04:38

Фото: iStock/Sinenkiy

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торецка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом политика написала в социальных сетях, сопроводив заявления обвинения в адрес главнокомандующего Александра Сырского в работе на «противника». Значение Торецка, причины провала ВСУ и перспективы развития событий – в материале «Радио 1».

«Лишились позиций 2014 года»: Украина понесла невосполнимые потери

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Торецк Донецкой Народной Республики (ДНР).

Парламентарий обвинила в произошедшем командующего объединенными силами ВСУ генерала Юрия Содоля. По ее словам, оборонительная линия не была подготовлена, и украинские войска, переброшенные на этот участок фронта, уже понесли потери. В результате российская армия приближается к выходу на шоссе, ведущее прямо к городу.

«Прорыв на Торецк. Сейчас мы лишились позиций, которые были с 2014 года», – заявила депутат Верховной рады Украины.

Также она предположила, что верховный главнокомандующий украинской армией Александр Сырский не контролирует ситуацию или является «сообщником» своего подчиненного.

Российская армия продвинулась на авдеевском направлении


21 июня советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные заняли укрепрайон украинской армии в Республике ДНР. Он пояснил, что речь идет о территориях авдеевского направления в районе населенных пунктов Новопокровское и Сокол.

«"Оседлали" там, на торецком и покровском направлениях, достаточно большое количество высот, что дает нам возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия», – отметил он.

Он добавил, что российская артиллерия в настоящее время «очень плотно» работает на этом участке фронта.

В то же время бывший военный обозреватель Сергей Полетаев заявил, что для российской армии взятие Торецка не является ведущей задачей. По его мнению, важнее истощить противника оперативными действиями.

ВСУ отступают из-за нехватки сил

ВСУ отступают из-под Часов Яра под Донецком ввиду недостатка сил, по мнению капитана первого ранга запаса, военного эксперта Василия Дандыкина.

Также стало известно, что средний возраст бойцов штурмовых подразделений превышает 45 лет.

«Раньше мы называли "бригадой дедов" 32-ю отдельную мотострелковую бригаду. Большая часть бригады была пенсионного возраста. Сейчас это название можно давать большинству бригад ВСУ», – заявил представитель неназванного российского силового ведомства.

На этом фоне нерешительность украинских мужчин в отношении того, чтобы отправиться на фронт, была настолько велика, что они стали платить контрабандистам до 20 тысяч долларов, чтобы сбежать из страны. Однако попытки пересечь границу часто терпят неудачу. Так, 21 июня была задержана рекордная группа из 27 беглецов, направлявшихся в Молдавию.

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По всей Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
По всей Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу, слышны взрывы
22 июня 2024, 04:15

Фото: iStock/dzika_mrowka

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают официальные источники для оповещения населения страны.
Это уже второй за ночь случай введения режима воздушной опасности на территории государства.

Ранее на востоке Украины в Харьковской области прогремела третья за 21 июня серия взрывов.

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В Крыму заявили, что Зеленский рискует упустить шанс сохранить государственную преемственность
Мурадов: Зеленский упускает шанс сохранения государственности Украины
22 июня 2024, 02:03

Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским упустили возможность начать разговор с Москвой о сохранении украинской государственности, сообщил постоянный представить Республики Крым при Президенте РФ, вице-премьер правительства Крыма, профессор МГИМО Георгий Мурадов, передает РИА Новости.
По его словам, президент России Владимир Путин проявил великодушие, открыв для Киева «некое окно возможностей» для начала переговоров. Однако, Мурадов считает, что Зеленский упустит этот шанс.

Постоянный представитель Крыма также заявил, что Вашингтон, «извлекающий выгоду из войны», поможет Киеву в этом решении. В этой связи Мурадов признал, что продуктивные беседы могут состояться только в российско-американском формате.

14 июня Владимир Путин потребовал соблюдения условий прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Украинская сторона также должна уведомить об отказе от вступления в НАТО.

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На Украине заявили о прорыве ВС РФ на Торецк
Депутат Рады Безуглая: ВС РФ совершили прорыв в районе Торецка в ДНР
22 июня 2024, 01:36

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торецка. Об этом политик сообщила ​в социальных сетях.
«Прорыв на Торецк. Сейчас мы лишились позиций, которые были с 2014 года», – отметила она.

Парламентарий осудила дело генерала ВСУ Юрия Содоля, командующего объединенными силами ВСУ. По ее словам, оборонительная линия не была подготовлена, и украинские войска, переброшенные на этот участок фронта, уже понесли потери.

«Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работающий на врага», – подчеркнула Безуглая.

Также она предположила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский или не контролирует ситуацию, или является «сообщником» своего подчиненного.

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#военные
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ВСУ намеренно поджигают посевы, заявили власти Херсонской области
Власти Херсонской области: ВСУ обстреливают поля в Каховском округе
22 июня 2024, 00:50

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Вооруженные силу Украины (ВСУ) регулярно обстреливают поля в Каховской округе Херсонской области, передает через РИА Новости специалист по агропромышленному комплексу администрации Каховского округа Евгений.
По его словам, сельхозпроизводители перестали активно засевать поля там, где они активно обстреливаются. Собеседник агентства отметил, что горение возникает в результате обстрелов украинской армией.

Он призвал жителей села и главу территориальных отделов сделать нереализованные полосы для защиты населенных пунктов от огня.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия обстреливает поля и леса региона, где начался сбор урожая.

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#удар
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#херсонская область
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Российский военный случайно заехал в тыл к ВСУ и вернулся с трофеем
WarGonzo: российский военный случайно заехал в тыл к ВСУ и вернулся с трофеем
22 июня 2024, 00:10

Фото: iStock/zabelin

Российский военнослужащий случайно попал в тыл к Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Харьковом во время выполнения боевого задания и вернулся с трофеем, сообщил военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.
Боец должен был снабжать линию фронта, но перепутал поворот и ушел на территорию, контролируемую украинской армией. Поняв, что произошло, он обнаружил позицию противника, а также, захватив украинский флаг, вернулся на свое место.

Военный корреспондент охарактеризовал ситуацию как «гусарскую» и посоветовал ему лучше изучить курс действий и распоряжение существующей украинской армии.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что бойцы ВСУ сдаются в районе Красногоровки с пропускной способностью около одной роты в месяц.

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#военные
#днр
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Энергодар остался без воды и света из-за атаки ВСУ
Мэр Сеновоз: основная часть Энергодара осталась без света и воды из-за атаки ВСУ
21 июня 2024, 22:50

Фото: istockphoto/Alex Kochev

Из-за атаки Вооруженных сил Украины основная часть Энергодара осталась без воды и света. Об этом пишет глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.
В публикации говорится, что совершена очередная атака Вооруженных сил Украины по объекту критической инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность города. По словам Сеновоза, в результате атаки частично повреждена вторая городская подстанция. Основная часть города находится без воды и света.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по подстанции «Радуга» в запорожском Энергодаре. В результате атаки был поврежден трансформатор, а 19 июня боевики Вооруженных сил Украины атаковали беспилотниками другую подстанцию в городе – «Луч». Город оказался обесточен.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Военную активность вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) услышали специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#удар
#атака
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Эксперты МАГАТЭ снова слышат признаки военной активности близ ЗАЭС
21 июня 2024, 21:33

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Военную активность вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) услышали специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в сообщении экспертов. Уточняется, что признаки военной активности слышны последнюю неделю. В расчет берется и взрыв около площадки 16 и 17 июня.
«ЗАЭС сообщила экспертам МАГАТЭ, что на самой площадке или вблизи нее никаких воздействий не было», – сказано в публикации.

Также отмечено, что большую часть дней специалистами МАГАТЭ слышались взрывы и в отдалении от площадки. ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Предприятие является самым крупным по количеству блоков и мощности в Европе. В октябре 2022 года находится в собственности России.

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#спецоперация
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Три человека пострадали от удара со стороны ВСУ по дому в Первомайске в ЛНР
21 июня 2024, 21:18

Фото: istockphoto/Dmitri Zelenevski

Три человека пострадали от удара со стороны украинских неонацистов по многоэтажке в Первомайске Луганской народной республики. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель администрации Сергей Колягин. На месте работают оперативные службы.
«По уточненным данным, медицинские работники оказали первую помощь трем пострадавшим. У всех троих диагностирована акубаротравма», – написал чиновник.

До этого он сообщил о повреждении многоэтажного дома после удара боевиков ВСУ. Ранее в сети публиковались кадры удара мощнейшей авиационной бомбы ФАБ-3000 в Липцах. Уничтожено 70 боевиков ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины. Российские власти уже выдвинули свои требования киевскому режиму для начала мирного диалога. В Киеве продолжают выпрашивать оружие у недружественных к РФ стран.

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