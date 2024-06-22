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Десятки тысяч украинцев скрываются от мобилизации страны, потому что не хотят участвовать в конфликте, заявили журналисты американской газеты The New York Times (NYT).
По данным издания, количество участников группы в социальной сети, предупреждающей о мобилизации, насчитывает «десятки тысяч» человек.
Одна из причин, по которой украинские мужчины не решаются сражаться, заключается в том, что бойцов ВСУ отправляют на фронт без надлежащей подготовки. Кроме того, военные аналитики утверждают, что украинские военнослужащие не смогут удерживать позиции из-за отсутствия подготовки.
Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Торецка Донецкой Народной Республики (ДНР). Парламентарий обвинила в произошедшем командующего объединенным подразделением ВСУ генерала Юрия Соболя.
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Одна из причин, по которой украинские мужчины не решаются сражаться, заключается в том, что бойцов ВСУ отправляют на фронт без надлежащей подготовки. Кроме того, военные аналитики утверждают, что украинские военнослужащие не смогут удерживать позиции из-за отсутствия подготовки.
Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Торецка Донецкой Народной Республики (ДНР). Парламентарий обвинила в произошедшем командующего объединенным подразделением ВСУ генерала Юрия Соболя.
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Александр Климов