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Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торецка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом политика написала в социальных сетях, сопроводив заявления обвинения в адрес главнокомандующего Александра Сырского в работе на «противника». Значение Торецка, причины провала ВСУ и перспективы развития событий – в материале «Радио 1».
«Лишились позиций 2014 года»: Украина понесла невосполнимые потериДепутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Торецк Донецкой Народной Республики (ДНР).
Парламентарий обвинила в произошедшем командующего объединенными силами ВСУ генерала Юрия Содоля. По ее словам, оборонительная линия не была подготовлена, и украинские войска, переброшенные на этот участок фронта, уже понесли потери. В результате российская армия приближается к выходу на шоссе, ведущее прямо к городу.
«Прорыв на Торецк. Сейчас мы лишились позиций, которые были с 2014 года», – заявила депутат Верховной рады Украины.
Также она предположила, что верховный главнокомандующий украинской армией Александр Сырский не контролирует ситуацию или является «сообщником» своего подчиненного.
Российская армия продвинулась на авдеевском направлении
21 июня советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные заняли укрепрайон украинской армии в Республике ДНР. Он пояснил, что речь идет о территориях авдеевского направления в районе населенных пунктов Новопокровское и Сокол.
«"Оседлали" там, на торецком и покровском направлениях, достаточно большое количество высот, что дает нам возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия», – отметил он.
Он добавил, что российская артиллерия в настоящее время «очень плотно» работает на этом участке фронта.
В то же время бывший военный обозреватель Сергей Полетаев заявил, что для российской армии взятие Торецка не является ведущей задачей. По его мнению, важнее истощить противника оперативными действиями.
ВСУ отступают из-за нехватки силВСУ отступают из-под Часов Яра под Донецком ввиду недостатка сил, по мнению капитана первого ранга запаса, военного эксперта Василия Дандыкина.
Также стало известно, что средний возраст бойцов штурмовых подразделений превышает 45 лет.
«Раньше мы называли "бригадой дедов" 32-ю отдельную мотострелковую бригаду. Большая часть бригады была пенсионного возраста. Сейчас это название можно давать большинству бригад ВСУ», – заявил представитель неназванного российского силового ведомства.
На этом фоне нерешительность украинских мужчин в отношении того, чтобы отправиться на фронт, была настолько велика, что они стали платить контрабандистам до 20 тысяч долларов, чтобы сбежать из страны. Однако попытки пересечь границу часто терпят неудачу. Так, 21 июня была задержана рекордная группа из 27 беглецов, направлявшихся в Молдавию.
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