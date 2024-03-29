Зеленский признал разрушение двух крупных ГЭС на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщили, что Вооруженные силы РФ атаковали Каневскую и Днестровскую ГЭС. Об этом украинский лидер написал в Телеграм-канале.
«Этой ночью сознательными целями... стали Каневская и Днестровская ГЭС», — пишет Зеленский.Глава Украины не стал приводить подробности о масштабах разрушения.
Телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что существенный урон ДнепроГЭС-2 нанесли удары ракет ВС РФ, восстановление работы электростанции может затянуться надолго.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили украинскую систему ПВО в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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