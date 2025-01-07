Владимир Зеленский
В интервью американскому журналисту Лексу Фридману украинский лидер Владимир Зеленский хотел понравиться американцам. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
По словам парламентария, Зеленский пытается «перебить тот негатив, которым окружен имидж Зеленского после троллинга Маска и Трампа-младшего». Дубинский обратил внимание на то, что предводитель киевского режима в интервью журналисту пытался казаться «своим парнем», что демонстрирует явное желание Зеленского «понравиться» американской аудитории.
Депутат также раскритиковал поведение Зеленского во время интервью.
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Екатерина Коршунова