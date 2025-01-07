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На Украине раскрыли главную цель интервью Зеленского американскому журналисту

Дубинский: Зеленский своим интервью Фридману хотел улучшить имидж на Западе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

В интервью американскому журналисту Лексу Фридману украинский лидер Владимир Зеленский хотел понравиться американцам. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.


По словам парламентария, Зеленский пытается «перебить тот негатив, которым окружен имидж Зеленского после троллинга Маска и Трампа-младшего». Дубинский обратил внимание на то, что предводитель киевского режима в интервью журналисту пытался казаться «своим парнем», что демонстрирует явное желание Зеленского «понравиться» американской аудитории.

Депутат также раскритиковал поведение Зеленского во время интервью.

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Лукашенко оценил опасность втягивания Белоруссии в войну
Лукашенко заявил, что если Белоруссию втянут в войну, она может не выдержать
07 января 2025, 14:33

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если страну втянут в войну, то она, возможно, не выдержит как государство. Об этом сообщает агентство «Белта».
По его словам, стране необходимо выстоять. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии следует приложить все силы, чтобы пройти те испытания, с которыми она сталкивается на сегодняшний день.

«Недавно Зеленский будто намекал, что скоро у нас будет, как на Украине. Я подумал и думаю: "Не дай Бог"», — добавил президент.

Лукашенко также сравнил украинскую демократию и белорусскую диктатуру. Последняя, по его мнению, лучше.

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«Я вам обещаю»: Лукашенко высказался о своей власти в Белоруссии
Президент Белоруссии Лукашенко хочет тихо передать власть новому поколению
07 января 2025, 13:42

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о своей готовности сделать все для тихой передачи власти новому поколению. Его слова приводит Белта.
«Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению», — сказал Лукашенко.
Лукашенко подчеркнул, что к власти необходимо готовить молодежь, чтобы молодое поколение ценило родину. Глава республики добавил, что процесс смены власти всегда является болезненным.

«…Но я вам обещаю, что мы сделаем так, что никакой болезненности вы не заметите», — добавил политик.
Выборы в Белоруссии пройдут в воскресенье, 26 января. Перед этим стало известно, что Лукашенко предложил Словакии.

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В офисе Зеленского рассказали, как Украина хочет вступить в НАТО
Офис Зеленского: Украина хочет вступить в НАТО по принципу Западной Германии
07 января 2025, 09:19

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина готова вступить в НАТО по аналогии с моделью Западной Германии. Об этом в интервью агентству «Укринформ» сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
По его словам, в таком случае власти Киева не будут контролировать всю территорию, которую Украина считает своей. Лещенко пояснил, что гарантии Североатлантического альянса будут действовать только на тех землях, которые находятся под контролем киевского режима.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вступление Украины в НАТО необходимо и неизбежно. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Минфин США пригрозил КНР «значительными последствиями» за помощь России в конфликте
Глава Минфина США пригрозила КНР последствиями за поддержку России в конфликте
07 января 2025, 08:58

Фото: iStock/WD Stuart

Министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю последствиями за материальную поддержку РФ в конфликте с Украиной. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Минфина.
Накануне Йеллен провела онлайн-встречу с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, в рамках которой она подняла вопросы, вызывающие озабоченность Штатов. Уточняется, что речь шла о нерыночной политике и практике Китая, а также об избыточных промышленных мощностях, которые наносят ущерб американским компаниям.

По словам главы Минфина США, если их не решить, то они продолжат отрицательно влиять на двусторонние экономические отношения Вашингтона и Пекина.

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Евросоюзу предрекли кризис безопасности из-за России и Трампа
FT: Европе грозит кризис безопасности из-за угрозы Путина и безразличия Трампа
07 января 2025, 07:48

Фото: iStock/Sven Loeffler

Растущая угроза со стороны президента России Владимира Путина и безразличие со стороны избранного президента США Дональда Трампа уже в текущем году могут создать реальный кризис в области безопасности для Европы. Об этом информирует Financiаl Times.
Согласно информации издания, Европе необходимо срочно отреагировать на эту «тревожную геополитическую комбинацию», укрепив собственную оборону. Для этого, по данным FT, следует увеличить расходы на оборону и иметь реальное представление о том, что действительно происходит в Москве и Вашингтоне.

Новый генсек Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте подчеркнул, что российская экономика находится в военном положении, по этой причине военному блоку нужно оперативно наращивать оборонные возможности.

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Выяснилось, что Европа закупила рекордные объемы российского СПГ
Bloomberg: страны ЕС закупили рекордное количество СПГ РФ после решения Украины
07 января 2025, 06:27

Фото: iStock/Chepko

После прекращения транзита российского газа через Украину страны Европейского союза закупили рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным издания, объемы поставок СПГ превысили показатели, зафиксированные до начала 2025 года. В прошлом году Россия поставила в Европу рекордные 15,5 миллиона тонн сжиженного газа.

Несмотря на попытки ЕС снизить зависимость от российского топлива, необходимость в газе остается высокой.

«Европе по-прежнему будет нужен газ, поскольку все ее усилия отучить себя от российского газа не увенчались успехом. Вероятно, в конечном итоге ей придется покупать больше российского СПГ, чтобы компенсировать падение импорта природного газа из России», — отмечает экономист Татьяна Орлова.
Известно, что «Газпром» прекратил подачу газа через Украину 1 января после истечения срока транзитного соглашения, подписанного в 2019 году. Сразу после этого цена газа на европейских биржах выросла до максимума за более чем год.

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В Белом доме заявили, что Трюдо был «верным другом» США
07 января 2025, 03:28

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ранее заявивший о намерении уйти в отставку, получил высокую оценку от Белого дома за годы работы. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер назвала Трюдо «верным другом» Соединенных Штатов, отметив, что на протяжении десятилетия он тесно сотрудничал с Вашингтоном по ряду международных вопросов, включая взаимодействие в рамках G7.
«Как близкие союзники, соседи и члены G7 мы тесно работали вместе по целому ряду вопросов, с которыми сталкиваются наши страны и мир», — сказала пресс-секретарь.
Президент США Джо Байден выразил благодарность Трюдо за партнерство.

Белый дом также подтвердил поддержку канадскому народу в их выборе нового лидера Либеральной партии и формировании правительства.

Также журналисты спросили Жан-Пьер о заявлении избранного президента США Дональда Трампа в Truth Social о том, что некоторые жители Канады якобы хотят присоединения к США в качестве 51-го штата. Однако она отказалась комментировать это, отметив, что администрация Байдена сосредоточена на текущих задачах, а не на словах будущего президента.

«Я просто не собираюсь комментировать все, что сказано избранным президентом», — отрезала Карин Жан-Пьер

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Хуситы атаковали ракетами авианосец США в момент подготовки к удару по Йемену
Хуситы атаковали в Красном море дронами и ракетами авианосец USS Harry Truman
07 января 2025, 00:17

Фото: iStock/Sven Eckelkamp

Американский авианосец USS Harry S. Truman подвергся массированной атаке с использованием беспилотников и ракет в Красном море. Операцию против корабля провели йеменские хуситы, сообщил их представитель Яхья Сария в Telegram-канале.
По его словам, атака состоялась, когда американские войска готовились к крупному авиаудару по Йемену. На авианосец были выпущены две крылатые ракеты и четыре дрона.

«Наша операция привела к провалу американской атаки», — заявили хуситы.
Ранее удары были нанесены по израильским военным объектам в районах Тель-Авива и Ашкелона. 3 января, хуситы заявили об использовании гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» для атаки на электростанцию в районе Тель-Авива. Также, 31 декабря, они уже атаковали авианосец США с помощью ракет и беспилотников.

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Киев сорвал переговоры по газу в Брюсселе
Кабмин Словакии: ЕК отменила встречу по транзиту газа из-за отсутствия Украины
06 января 2025, 23:27

Фото: iStock/MikeMareen

Еврокомиссия (ЕК) отменила встречу по вопросу транзита российского газа через Украину из-за отсутствия украинской делегации. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию правительства Словакии, переговоры в Брюсселе, запланированные для обсуждения прекращения поставок газа в Словакию, не состоялись.
Министр экономики Словакии Денис Саков отметил, что Киев не участвовал в диалоге, что стало главной причиной отмены. Еврокомиссия уже ищет новую дату для переговоров, чтобы урегулировать последствия прекращения транзита.

Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит газа из России в Европу, отказавшись продлить соглашение с «Газпромом». Это привело к сокращению газовых запасов в Европе до 70%, что является минимальным показателем за последние семь лет. Морозы только усилили спрос на энергию, увеличивая вероятность роста цен на газ.

В ответ на действия Украины премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава может пересмотреть объемы помощи украинским беженцам, назвав ситуацию «саботажем государственных финансов Словакии».

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