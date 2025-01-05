Times: команда Зеленского пытается склонить Трампа на сторону Украины

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Команда Владимира Зеленского пытается задобрить избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает американская газета Times, ссылаясь на заявление председателя комитета Верховной рады по иностранным делам Александра Мережко.
Отмечается, что на протяжении нескольких недель доверенные лица украинского президента ездят в Вашингтон, где всячески уговаривают приближенных Трампа склонить его на сторону Украины.
Команда Трампа пока не давала намёков на способы потенциального урегулирования украинского конфликта, а до его инаугурации осталось чуть более двух недель.
По словам Мережко, у Трампа складываются негативные ассоциации с Украиной, поэтому теперь киевские власти пытаются изменить его восприятие.
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Команда Трампа пока не давала намёков на способы потенциального урегулирования украинского конфликта, а до его инаугурации осталось чуть более двух недель.
По словам Мережко, у Трампа складываются негативные ассоциации с Украиной, поэтому теперь киевские власти пытаются изменить его восприятие.
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Анастасия Чинкова