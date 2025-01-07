В офисе Зеленского рассказали, как Украина хочет вступить в НАТО

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Украина готова вступить в НАТО по аналогии с моделью Западной Германии. Об этом в интервью агентству «Укринформ» сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
По его словам, в таком случае власти Киева не будут контролировать всю территорию, которую Украина считает своей. Лещенко пояснил, что гарантии Североатлантического альянса будут действовать только на тех землях, которые находятся под контролем киевского режима.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вступление Украины в НАТО необходимо и неизбежно. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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