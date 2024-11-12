На Украине раскрыли, как Байден и Трамп планируют поступить с Зеленским

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Ныне действующий и будущий новоизбранный президенты США Джозеф Байден и Дональд Трамп могут бросить Владимира Зеленского. На такой шаг они могут пойти для того, чтобы избежать внутреннего конфликта.
Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouYube-канала. Он напомнил, что в среду, 13 ноября, Байден и Трамп проводят встречу в Белом доме.
Экс-советник бывшего украинского президента также полагает, что Байден перестанет выделять Киеву деньги, так как понимает, что они будут присвоены Зеленским и его окружением. Также, по мнению Соскина, Трамп будет вынужден прекратить участие в США в конфликте на Украине из-за дефицита бюджета.
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«Cкажут, все, мы заканчиваем, <…> это яблоко раздора, и чтобы не было у нас с тобой здесь каких-то конфликтов, мы давай этого Зеленского выбросим с его хотелками всеми куда подальше, будем договариваться между собой», — считает Соскин.
Экс-советник бывшего украинского президента также полагает, что Байден перестанет выделять Киеву деньги, так как понимает, что они будут присвоены Зеленским и его окружением. Также, по мнению Соскина, Трамп будет вынужден прекратить участие в США в конфликте на Украине из-за дефицита бюджета.
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Александр Бойцов