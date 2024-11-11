В Британии ответили, сможет ли Байден помочь Украине за оставшийся срок

Фото: istockphoto/Vacclav
У действующего президента США Джо Байдена слишком мало времени, чтобы помочь Киеву вооружениями и финансами до прихода республиканца Дональда Трампа, с приходом которого прогнозируется изменение политики, пишет The Guardian.
«Если Трамп прекратит военную помощь Украине, текущий пакет будет действовать только до конца этого календарного года, и украинцы не смогут противостоять России без военной поддержки США. Если он это сделает, то полностью изменит динамику на местах, а значит, и то, каким может быть исход», — считает глава Центра новой безопасности США Ричард Фонтейн.Отмечается, что фаворит на должность в будущей американской администрации заставляет сомневаться, что Трамп будет и дальше финансировать киевский режим.
«Американский народ хочет, чтобы суверенитет был защищен здесь, в Америке, прежде чем мы потратим наши средства и ресурсы на защиту суверенитета другой страны», — добавил сенатор Билл Хагерти, который считается главным претендентом в госсекретари при Трампе.
Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Эксперты различного уровня обсуждают, что будет с Украиной с приходом к власти республиканцев. Все сходятся в том, что без поддержки США Европа не сможет помогать Владимиру Зеленскому. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже уклончиво отвечает на вопросы такого характера.
Читайте также:
Названы сроки, в которые в Киеве надеются завершить конфликт
Стало известно, сколько боевиков ВСУ находится в Курской области
Журналист Карлсон указал, из-за кого Украина лишилась территорий
Никита Кротов