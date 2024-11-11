Стало известно, о чем Байден хочет просить Трампа

Джозеф Байден (фото: kremlin.ru)
Президент США Джо Байден лично попросит победившего на выборах главы государства Дональда Трампа не прекращать помощь Украине, чтобы избежать нестабильности Европы. Об этом заявил помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS News. По его словам, нынешний президент намерен убедить будущего в течение ближайших 70 дней.
«У президента будет возможность объяснить Трампу, как он видит ситуацию, в каком положении они находятся, и обсудить, как он планирует решать эти проблемы, когда вступит в должность», — отметил он.Салливан пояснил, что Байден должен будет доказать Конгрессу и новой администрации, что Киев не должен остаться без поддержки США, так как «это приведет к еще большей нестабильности в Европе».
По его информации, встреча 46-го и 47-го президентов США намечена на среду, 13 ноября.
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