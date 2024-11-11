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Стало известно, о чем Байден хочет просить Трампа

Салливан: Байден лично попросит Трампа не прекращать помощь Украине ради Европы
Джозеф Байден (фото: kremlin.ru)

Джозеф Байден (фото: kremlin.ru)

Президент США Джо Байден лично попросит победившего на выборах главы государства Дональда Трампа не прекращать помощь Украине, чтобы избежать нестабильности Европы. Об этом заявил помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS News. По его словам, нынешний президент намерен убедить будущего в течение ближайших 70 дней.
«У президента будет возможность объяснить Трампу, как он видит ситуацию, в каком положении они находятся, и обсудить, как он планирует решать эти проблемы, когда вступит в должность», — отметил он.
Салливан пояснил, что Байден должен будет доказать Конгрессу и новой администрации, что Киев не должен остаться без поддержки США, так как «это приведет к еще большей нестабильности в Европе».


По его информации, встреча 46-го и 47-го президентов США намечена на среду, 13 ноября.

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#байден
МВД Молдавии заявило о слежке за тысячами граждан
МВД Молдавии: полиция следила за тысячами граждан по делу о подкупе избирателей
11 ноября 2024, 01:57

Фото: iStock/Vadym Plysiuk

Глава Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернеэуцяну заявил, что полиция во время расследования дел о подкупе избирателей следила за тысячами граждан, что привело к высоким затратам. Такой комментарий он дал изданию Ziarul de Garda. По его словам, работа началась с весны 2023 года, когда появилась первая информация о покупке голосов.
«Хочу сказать, что в рамках расследований под особым наблюдением были сотни человек, если не тысячи. Вы представляете, какой объем работы проделан, чтобы прослушивать 300-400 человек — это сколько людей должны сидеть с наушниками в ушах, чтобы слушать все, о чем говорят, или, если речь идет о специальных мерах вроде слежки. Хочу сказать, что с этим связаны огромные затраты», — отметил Чернеэуцяну.
Руководитель инспектората также пожаловался, что следствию сильно мешает бюрократия, полиция вынуждена просить разрешения у прокуратуры и суда, чтобы применить спецсредства для наблюдения.

Он также подчеркнул, что по последним данным полицейские завели 59 уголовных дел за подкуп избирателей, четыре из которых тянутся с 2023 года.

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#мвд
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Сенатор США Хагерти: санкции Байдена позволяют России продавать энергоносители
11 ноября 2024, 01:48

Фото: iStock/designer491

Санкции, введенные уходящей администрацией президента США Джо Байдена, позволяют России продавать на мировом рынке энергоносители. Об этом заявил американский сенатор Билл Хагерти в эфире телеканала CBS. По его словам, Соединенные Штаты больше не находятся в позиции силы.
«Все усложнилось, потому что Америка не стоит на позиции силы. Причина в том, что Россия в полной мере обеспечена финансированием благодаря политике (Байдена — прим.ред.), которая позволяет ей продавать энергоносители», — посетовал он.
Сенатор также добавил, что санкции уходящей администрации против России помогли Китаю, который снова может конкурировать с США, имея преимущество в стоимости энергоносителей.

Ранее бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми заявлял, что Дональд Трамп намерен снять напряженность в отношениях США и России. По его словам, конкуренция Вашингтона и Москвы сохранится, но будет осуществляться не военными средствами, а политическими, усиливая свои отношения с соседями России — Казахстаном, Монголией, Узбекистаном, Арменией и возможно даже с Грузией и Белоруссией.

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#китай
#отношения
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В Германии заявили о готовности говорить с Путиным
Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил о готовности говорить с РФ после избрания
11 ноября 2024, 00:56

Фото: iStock/Ruma Aktar

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил о своей готовности говорить с президентом России Владимиром Путиным после своего избрания. Об этом он сообщил в беседе с журналом Stern. Однако затем сразу добавил, что «не нужно питать иллюзий» и следует поставить Москве ультиматум, за нарушение которого Берлин разрешит Киеву бить немецким оружием вглубь России и начнет поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.
«Если для этого будет повод и в кругу европейских и трансатлантических партнеров будет достигнуто согласие, то, само собой разумеется, да», — ответил он на вопрос о готовности созвониться с Путиным.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним, в том числе, украинский конфликт. Американский лидер, как утверждалось, поддержал мирную сделку, согласно которой за Россией останется «ряд территорий».

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#россия
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Разведка США оценила военные перспективы Украины
NYT: разведка США стала пессимистичнее к военным перспективам Украины
11 ноября 2024, 00:47

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Разведка США стала пессимистичнее относиться к военным перспективам Украины из-за неуклонного продвижения ВС РФ как в Донбассе, так и в Курской области. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT). Серьезной проблемой Киева в материале называют критическую нехватку военнослужащих.
«Некоторые представители вооруженных сил и разведки США стали более пессимистично оценивать перспективы Украины в целом, отмечая, что Россия неуклонно продвигается вперед как в Курске, так и на востоке Украины», — отмечается в статье.
По информации газеты, российская армия готовится к крупному контрнаступлению в Курской области силами в 50 тысяч человек, среди которых есть и северокорейские военные. ВСУ ожидают начало этой операции уже в ближайшее время.

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#рф
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Сын Трампа сделал неожиданное заявление об Украине
Сын Трампа выложил видео о скором отказе США от финансовой помощи Киеву
11 ноября 2024, 00:25

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший выложил в своих соцсетях видео, в котором заявляется о скором отказе Соединенных Штатов от финансовой помощи Киеву.
На видео демонстрируются кадры со встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского с подписью «осталось 38 дней до того, как ты лишишься финансовой поддержки». В конце ролика камера приближается к Зеленскому, показывая его крупным планом, а фон сменяется на черно-белый. Сейчас видео пропало со страницы сына Трампа.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним, в том числе, украинский конфликт. Американский лидер, как утверждалось, поддержал мирную сделку, согласно которой за Россией останется «ряд территорий».

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Кадыров опроверг «чеченский след» в обстреле машины узбекского экс-чиновника
10 ноября 2024, 23:56

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг версию о якобы «чеченском следе» в обстреле машины в Узбекистане, в которой сидел бывший чиновник администрации президента страны Комил Алламжонов. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, если бы он действительно «что-то планировал, то довел бы дело до конца и со стопроцентным результатом».
«Отвечать на этот провокационный вброс не собираюсь. Тем более в Узбекистане отлично построена работа во всех сферах, в том числе информационной и правоохранительной благодаря мудрой политике уважаемого президента Шавката Миромоновича Мирзиеева», — подчеркнул руководитель республики.
Кадыров также добавил, что чеченцы и узбеки — братские народы, которых многое связывает. Потому, отметил он, данный «информационный вброс» будет расцениваться как политический ход и попытка рассорить страны.
«Как бы там ни было, я и мои дорогие братья в Узбекистане обязательно выясним, кто стоит за этим провокационным информационным вбросом. Работа уже ведется», — заключил глава Чечни.
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#чечня
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Трамп созвонился с Путиным, подробности разговора
WP: Трамп после победы на выборах созвонился с Путиным насчет Украины
10 ноября 2024, 23:45

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним, в том числе, украинский конфликт. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. Американский лидер, как утверждается, поддержал мирную сделку, согласно которой за Россией останется «ряд территорий».
«Выигравший президентские выборы Дональд Трамп поговорил с российским президентом Владимиром Путиным в четверг, это был первый телефонный разговор между мужчинами с того момента, как Трамп победил на выборах», — заявили газете несколько человек, знакомых с ситуацией.
При этом официальных подтверждений ни от одной из сторон на данный момент не поступало.

По информации издания, Трамп призвал не повышать эскалацию конфликта на Украине, поддержав инициативу о мирных переговорах.

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#звонок
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Лавров: участники министерского форума «Россия — Африка» приняли совместное заявление
10 ноября 2024, 19:35

Ирина Абрамова, Мохамед Салем Ульд Мерзуг, Сергей Лавров, Моник Нзанзабаганва (Фото: riamediabank/Кирилл Зыков)

Участники министерской конференции форума партнерства «Россия — Африка» приняли совместное заявление, информирует глава МИД Сергей Лавров на церемонии закрытия.
«Мы очень хорошо поработали, приняли документы: наше совместное заявление, в котором содержатся обобщенные оценки ситуации в мире, положения дел <...> и в сфере экономической, и в социальной, инвестиционной, сфере безопасности, борьбы с терроризмом, с другими новыми вызовами и, конечно, в культурной, образовательной и гуманитарных областях», — поделился глава Министерства иностранных дел РФ.

Сергей Лавров обратил внимание, что вторая конференция «Россия — Африка» пройдёт в 2025 году. Он также отметил, что готов в любое время и с удовольствием навестить «африканских друзей».

Первая министерская конференция Форума «Россия — Африка» прошла 9 и 10 ноября на федеральной территории Сириус в Сочи.

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Из-за перенесённой операции Туск пропустит День независимости Польши
10 ноября 2024, 19:13

Фото: istockphoto/ macky_ch

Премьер-министр Польши Дональд Туск перенес хирургическую операцию, из-за этого он пропустит День независимости страны, об этом сообщается на сайте правительства Польши.
«Премьер-министр Дональд Туск прошел плановую медицинскую процедуру. Он вернется к своим служебным обязанностям в следующую среду», — информирует Правительственный информационный центр Польши.

Какую именно операцию перенёс Дональд Туск не уточняется. Премьер-министр пропустит празднование Дня независимости Польши 11 ноября, так как он вернётся к исполнению должностных обязанностей только 13 ноября.

Ранее на пресс-конференции Дональд Туск выразил мнение о том, что Срок окончания боевых действий на территории Украины может определиться сразу после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Он считает, что американцы выдвинут предложения по прекращению огня.

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