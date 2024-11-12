Министр обороны ФРГ поделился опасениями по возможной сделке Трампа с РФ

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Министр обороны Германии Борис Писториус высказался с осторожным скепсисом по поводу заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном урегулировании украинского конфликта в течение 24 часов.
В беседе с Süddeutsche Zeitung Писториус отметил, что, хотя план Трампа маловероятен, существует риск того, что он может пойти на сделку с Россией, не учитывая интересы Украины и европейских стран.
Писториус выразил надежду, что подобный сценарий не осуществится, но предупредил, что, если Украина не войдет в НАТО, она может превратиться в «постоянный очаг новых конфликтов в Европе». По его словам, неучет интересов Украины может дестабилизировать ситуацию на континенте.
Ранее Трамп уже высказывал готовность завершить конфликт на Украине за один день, однако в Москве и Киеве эти заявления оценили как чрезмерно оптимистичные и нереалистичные.
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Писториус выразил надежду, что подобный сценарий не осуществится, но предупредил, что, если Украина не войдет в НАТО, она может превратиться в «постоянный очаг новых конфликтов в Европе». По его словам, неучет интересов Украины может дестабилизировать ситуацию на континенте.
Ранее Трамп уже высказывал готовность завершить конфликт на Украине за один день, однако в Москве и Киеве эти заявления оценили как чрезмерно оптимистичные и нереалистичные.
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Мария Моисеева