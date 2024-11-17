На Украине раскрыли причину тревоги Зеленского

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасение, что в ближайшем будущем его партнеры начнут подталкивать его к переговорам с Россией о прекращении конфликта. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
В публикации журналисты объяснили причины беспокойства Зеленского и показали, что он обеспокоен желанием Запада положить конец конфликту. Его также волнует кадровые назначения избранного президента США Дональда Трампа.
Ранее Зеленский допускал возможность мирного урегулирования конфликта с Россией в случае «усиления» Киева третьими странами. По его словам, «если Украина не будет сильной», инициатива станет проигрышной.
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«А звонок Шольца Путину <…> также дает основания полагать, что и власти важнейшей страны ЕС выступают за переговоры», – подчеркнули авторы.
Ранее Зеленский допускал возможность мирного урегулирования конфликта с Россией в случае «усиления» Киева третьими странами. По его словам, «если Украина не будет сильной», инициатива станет проигрышной.
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Александр Климов