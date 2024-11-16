«Не настало ли время?»: Захарова ответила Бербок на слова о ракетах для Киева

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Дипломат МИД РФ Мария Захарова задала министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок пять вопросов, указывающих на поддержку нацизма в сегодняшней Германии. Их Захарова опубликовала в Telegram-канале.
«Во-первых, не настало ли время отменить статус Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почётных граждан? Во-вторых, не настало ли время переименовать военные объекты Германии, названные в честь солдат и офицеров вермахта? В-третьих, не настало ли время перестать за счёт федерального и регионального бюджетов ФРГ содержать могилы нацистов? В-четвёртых, не настало ли время перестать поддерживать ветеранов СС на законодательном уровне в ФРГ? В-пятых, не настало ли время Германии выплачивать компенсации блокадникам Ленинграда всех национальностей?» — вопросила официальный представитель МИД РФ.Так она ответила Бербок на ее слова о необходимости поставить Украине крылатые ракеты.
Кроме того, Захарова назвала Бербок «оголтелой ксенофобкой» и отметила, что по официальному заявлению Берлина, блокада Ленинграда якобы не являет собой акт геноцида, учитывая, что в блокадные годы погибло больше мирных людей, по оценкам специалистов, нежели в Гамбурге, Дрездене, Токио, Нагасаки и Хиросиме вместе.
Ранее Анналена Бербок заявила, что пришло время дать Киеву крылатые ракеты.
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