На Украине раскрыли сроки победы над Россией

Фото: iStock/3dmitry
Без помощи Запада Вооруженным силам Украины (ВСУ) понадобится 100 лет, чтобы победить в конфликте с Россией. Об этом заявил офицер Национальной гвардии Украины Максим Таран в интервью газете Guardian.
Он подчеркнул, что поддержка западных союзников во многом определяет исход конфликта.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Борель заявил, что без военной поддержки Запада конфликт на Украине закончится в течение двух недель. По его словам, если поставки оружия прекратятся, Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена капитулировать.
Читайте также:
На Украине заявили о невозможности быстрого восстановления энергообъектов
В Совете Федерации сообщили об оттоке иностранных наемников из рядов ВСУ
Раскрыта самая сложная для перехвата российскими зенитчиками цель
«Мы победим, но это зависит от Запада», – сказал Таран.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Борель заявил, что без военной поддержки Запада конфликт на Украине закончится в течение двух недель. По его словам, если поставки оружия прекратятся, Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена капитулировать.
Читайте также:
На Украине заявили о невозможности быстрого восстановления энергообъектов
В Совете Федерации сообщили об оттоке иностранных наемников из рядов ВСУ
Раскрыта самая сложная для перехвата российскими зенитчиками цель
Александр Климов