На Украине раскрыли степень зависимости от Запада

Фото: iStock/Silent_GOS
Украина более чем на 80% зависит от военной помощи западных союзников. С таким заявлением выступил министр обороны страны Рустем Умеров в интервью. изданию LB.ua.
Раскрыв степень зависимости ВСУ от союзников, политик подчеркнул, что оказываемая помощь является основой военного потенциала Украины. Также он добавил, что киевские власти поддерживают сотрудничество с НАТО и Евросоюзом, а также десятками других государств в рамках двусторонних соглашений.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украине придёт конец, если Запад прекратит оказывать стране помощь. После она добавила, что Берлин продолжит поддерживать Киев.
Читайте также:
«Провал везде»: Боррель предупредил Запад о возможном поражении на Украине
Стало известно отношение Запада к плану Зеленского
Зеленский: ближайшие месяцы станут решающими для Украины
Анастасия Чинкова