Зеленский: ближайшие месяцы станут решающими для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил критическую важность предстоящих месяцев для определения исхода военного конфликта. Об этом он заявил на церемонии вручения награды Американской академии достижений.
«У нас остается мало времени, чтобы определить, каким будет итог боевых действий, но это должна сделать Украина», — подчеркнул Зеленский, добавив, что страна
должна самостоятельно сформулировать результат военных действий.
Президент анонсировал представление «плана победы» властям США, который включает пять ключевых пунктов. По словам Зеленского, в план входят гарантии безопасности, запрос на современное оружие для Украины, международная финансовая помощь и продолжение операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пятый пункт пока остается конфиденциальным.
Реализация первых четырех пунктов намечена на период с октября по декабрь, тогда как выполнение последнего пункта запланировано на после завершения конфликта. Также Зеленский сообщил о работе над планом переговоров с Россией, в который уже включены три пункта.
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Елена Перлова