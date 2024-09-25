«Провал везде»: Боррель предупредил Запад о возможном поражении на Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что возможное поражение Запада на Украине будет иметь серьезные последствия, став «провалом везде».
По его словам, если Запад не сможет одержать победу в конфликте, Украину ожидает судьба Беларуси.
В контексте его комментариев президент Украины Владимир Зеленский ранее отказался от переговоров с Россией, заявив, что Россию можно принудить к миру. Он не уточнил, какие конкретные действия имеются в виду, однако подчеркнул необходимость борьбы за независимость и суверенитет Украины.
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«Если мы провалимся на Украине, то мы провалимся везде. Мы не хотим, чтобы Украина сдалась и стала второй Белоруссией. Это должно быть всем понятно», — подчеркнул Боррель.
В контексте его комментариев президент Украины Владимир Зеленский ранее отказался от переговоров с Россией, заявив, что Россию можно принудить к миру. Он не уточнил, какие конкретные действия имеются в виду, однако подчеркнул необходимость борьбы за независимость и суверенитет Украины.
Ранее сообщалось, что надежды на скорое окончание конфликта на Украине остаются небольшими, заявил постоянный представитель Турции в Организации Объединенных Наций (ООН) Ахмет Йылдыз. На заседании Совета Безопасности ООН посол отметил, что продолжающаяся война приносит огромные страдания людям не только в зоне конфликта, но и за ее пределами.
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Елена Перлова