На Украине раскритиковали Кулебы за предложение поддержать местный бизнес
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба столкнулся с волной критики после призыва поддерживать малый и средний бизнес, питаясь вне дома. В соцсетях он предложил украинцам выпить кофе в кофейне, пообедать в ресторане или купить еду в уличном киоске. Заявление прозвучало на фоне сложной экономической ситуации и регулярных отключений электроэнергии по всей стране.
Как сообщает РИА Новости, в комментариях пользователи обвинили экс-главу МИД в лицемерии и оторванности от реальности. Многие отметили, что при текущих доходах такие советы выглядят издевательски. Украинцы иронизировали, что ради похода в кафе им придётся брать кредиты. Люди писали, что государству стоило бы начать с реальной поддержки бизнеса и населения, а не перекладывать ответственность на граждан.
Отдельное недовольство вызвало сравнение доходов и расходов. Пользователи указывали, что при зарплатах около 25 тысяч гривен значительную часть средств «съедают» коммунальные платежи. На этом фоне призывы тратить деньги на рестораны выглядят оторванными от жизни. Комментаторы также задавались вопросом, когда сами дождутся помощи от властей, которые распоряжаются налогами и международной поддержкой.
Критика усилилась из-за ситуации с энергоснабжением. Массовые отключения света на Украине начались 10 октября 2025 года и продолжаются с перерывами до сих пор. В таких условиях, отмечают жители, говорить о привычном потреблении и походах в кафе становится всё сложнее.
