На Украине раскритиковали Кулебы за предложение поддержать местный бизнес

19 января 2026, 16:25

Фото: iStock/Silent_GOS

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба столкнулся с волной критики после призыва поддерживать малый и средний бизнес, питаясь вне дома. В соцсетях он предложил украинцам выпить кофе в кофейне, пообедать в ресторане или купить еду в уличном киоске. Заявление прозвучало на фоне сложной экономической ситуации и регулярных отключений электроэнергии по всей стране.