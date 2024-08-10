На Украине рассказали о причине атаки на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский пытается вывести конфликт с Россией на новый уровень, и нападение на Курскую область связано именно с этим, объяснил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
По его мнению, обострение конфликта с Российской Федерацией крайне необходимо Зеленскому. Именно этот фактор и проведение информационно-психологических операций подтолкнули Вооруженные силы Украины (ВСУ) к атаке на Курскую область.
По его мнению, атака на Курскую область позволит отвлечь внимание от харьковского направления.
С 9 августа режим КТО действует на территории Брянской, Курской и Белгородской областей. НАК заявил, что Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизировать ситуацию в России, решившись на атаку Курской области.
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«Мое личное мнение – Зеленский ищет любой способ перевести войну РФ-Украина в войну РФ-НАТО. Возможностью для этого была попытка покушения на Путина на день ВМФ РФ (для предотвращения которой Белоусов звонил Остину», – написал парламентарий.
По его мнению, атака на Курскую область позволит отвлечь внимание от харьковского направления.
С 9 августа режим КТО действует на территории Брянской, Курской и Белгородской областей. НАК заявил, что Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизировать ситуацию в России, решившись на атаку Курской области.
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Александр Климов