На Украине рассказали о возможностях своих БПЛА

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Беспилотниками, которые могут достичь цели на территории РФ дальностью до 1800 километров, обладает Украина, написал в соцсетях руководитель украинской разведки Кирилл Буданов*.
Он сделал такое заявление, поздравляя граждан Украины с Днем военной разведки, отмечаемый на Украине с 2022 года 7 сентября.
В апреле украинское Минцифры информировало, что республика в десяток раз увеличила производство дронов дальнего действия, если сравнивать с прошлогодними показателями. Говорилось о беспилотниках, чей радиус действия составляет от 700 до тысячи километров.
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В апреле украинское Минцифры информировало, что республика в десяток раз увеличила производство дронов дальнего действия, если сравнивать с прошлогодними показателями. Говорилось о беспилотниках, чей радиус действия составляет от 700 до тысячи километров.
«Но сейчас есть модели, способные пролететь более 1 тыс. км», — утверждал Буданов.По словам главкома ВСУ Александра Сырского, развитие БПЛА на Украине является приоритетным направлением.
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Никита Кротов