Глава киевского режима Владимир Зеленский не убедил Запад снять запрет на удары вглубь РФ, пишет The Washington Post. Уточняется, что украинский политик произнес речь в рамках заседания Контактной группы по обороне Украины на американской военной базе в Западной Германии.
«…Главный военный сторонник Киева, Соединенные Штаты, не сообщили о немедленном изменении своих ограничений на использование вооружений большей дальности», — сказано в материале.
Накануне экс-президент Украины, чьи полномочия истекли 20 мая, призывал союзников к игнорированию российских красных линий, а также к снятию ограничений на нанесение ударов дальнобойными вооружениями по российским территориям.
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Никита Кротов