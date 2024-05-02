Зеленского предупредили о скором ударе со стороны Запада

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Запад планирует поднять вопрос о легитимности статуса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Мосийчук сообщил в интервью YouTube-каналу Apasov.
Бывший депутат отметил, что это случится в ближайшее время. По словам Мосийчука, австрийские и немецкие политики выразили обеспокоенность вопросом официального статуса украинского лидера.
Экс-депутат выразил мнение, что скоро данный вопрос начнут обсуждать на дипломатическом уровне, а также в западных средствах массовой информации.
Напомним, Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта текущего года, однако их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. После 20 мая 2024 года президентские полномочия Зеленского завершаются.
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Экс-депутат выразил мнение, что скоро данный вопрос начнут обсуждать на дипломатическом уровне, а также в западных средствах массовой информации.
Напомним, Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта текущего года, однако их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. После 20 мая 2024 года президентские полномочия Зеленского завершаются.
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Екатерина Коршунова