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Зеленского предупредили о скором ударе со стороны Запада

Экс-депутат Рады Мосийчук: Запад скоро поднимет вопрос легитимности Зеленского
02 мая 2024, 08:29

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Запад планирует поднять вопрос о легитимности статуса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Мосийчук сообщил в интервью YouTube-каналу Apasov.
Бывший депутат отметил, что это случится в ближайшее время. По словам Мосийчука, австрийские и немецкие политики выразили обеспокоенность вопросом официального статуса украинского лидера.

Экс-депутат выразил мнение, что скоро данный вопрос начнут обсуждать на дипломатическом уровне, а также в западных средствах массовой информации.



Напомним, Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта текущего года, однако их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. После 20 мая 2024 года ​президентские полномочия Зеленского ​завершаются.

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#власть
Стало известно, как ВСУ поступают с ранеными
Полковник Макгрегор: в ВСУ не налажена эвакуация тяжелораненых
02 мая 2024, 08:21

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ не могут вывозить раненых бойцов с поля боя из-за развала медслужбы. Об этом сообщил бывший советник Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Потери Украины ужасающие. Инфраструктура, необходимая для ведения боя, я имею в виду снабжение, медчасти, эвакуацию солдат поля боя, этого всего уже нет у Украины. Тяжелораненые остаются умирать на поле боя», — высказался он.
По его словам, ситуация с ранеными бойцами ВСУ крайне тяжелая. Военным приходится платить водителям эвакуационных машин, чтобы добраться до медпункта. Он отметил, что украинский фронт рухнул. ВС РФ активно наступают, а полный коллапс — лишь вопрос времени.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что ВС РФ воспользовались допущенной ВСУ ошибкой на передовой при попытке ротации военных под Очеретино в ДНР и прорвали фронт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инфраструктура
#всу
#солдат
#сво
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Госдеп: закон об иноагентах грозит мечтам Грузии о вступлении в ЕС и НАТО
02 мая 2024, 07:46

Фото: istock / Denis Kabanov

Закон об иноагентах грозит мечтам Грузии о вступлении в ЕС и НАТО. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
«Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евро-атлантической интеграции», — отметил он.

Миллер заявил, что Америка 32 года оказывает помощь экономике Грузии. Однако её интерпретируют неверно. Он подчеркнул осуждение США применения силы против протестующих в Грузии.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси митингующие пытались ворваться в здание парламента. 1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. Голоса «за» отдало 83 депутата, «против» — 23 парламентария. Постатейное обсуждение закона шло два дня. Закон будет рассматриваться в третьем чтении через 2 недели.

Ранее закон об иностранных агентах спровоцировал массовую потасовку в парламенте Грузии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ес
#нато
#грузия
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Стало известно, что Россия более эффективна в военных усилиях
Глава МИД Украины Кулеба: Россия более эффективна в военных усилиях
02 мая 2024, 07:11

Фото: istock / IherPhoto

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал превосходство РФ над Западом в «военных усилиях». Об этом он сообщил в интервью Foreign Policy.
По словам министра, помощь Украине от США еще не прибыла. Он добавил, что союзники Киева «отстают от расписания».

«Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производства... промышленной базы и чего на данный момент достиг весь Запад, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях», — высказался Кулеба.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что целью конференции в Швейцарии Киев видит в создании коалиции государств с общими принципами и подходами, после чего возможны «коммуникации с Россией». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#министр
#киев
#рф
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В США назвали организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
Антивоенный активист Ганьон: бойню в Одессе в 2014 году спланировало ЦРУ
02 мая 2024, 06:35

Фото: РИА Новости / Денис Петров

Массовое убийство мирных граждан в Одессе в 2014 году было хорошо спланировано, вероятно, при помощи Центрального разведывательного управления США. Об этом заявил американский антивоенный активист и координатор Глобальной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон в разговоре с РИА Новости.
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана», выражая протест, разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе.

Днем 2 мая в районе Греческой площади начались стычки между сторонниками «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» — с другой.

Сначала приверженцы госпереворота и националисты разрушили палаточный, после чего подожгли Дом профсоюзов, в котором прятались представители «антимайдана». Тогда в пожаре погибли 48 человек, более 250 пострадали.

«Я бы предположил, что за этим стояли ЦРУ и СБУ Украины и, возможно, британская разведывательная служба MI6. Все это было хорошо спланировано», — заявил Ганьон.
Ранее оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук назвал организаторов и исполнителей массовых убийств в Одессе 2 мая 2014 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
#дом
#активисты
#лагерь
#сбу
#служба
#одесса
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Глава МИД Украины заговорил о «коммуникациях» с Россией
Кулеба: после конференции в Швейцарии возможны коммуникации с РФ
02 мая 2024, 03:34

Фото: istock / 3dmitry

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что целью конференции в Швейцарии Киев видит в создании коалиции государств с общими принципами и подходами, после чего возможны «коммуникации с Россией». Об этом дипломат заявил в интервью изданию Foreign Policy.
«После этого (проведения конференции - ред.) может быть коммуникация с Россией, и Россия может быть частью переговоров... В конце концов, нельзя закончить войну без обеих сторон», — заявил Кулеба.
Мирная конференция запланирована на 15-16 июня и пройдет около города Люцерн. РФ на ней присутствовать не будет. Ранее пресс-секретарь российского посольства в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения, и Москва в любом случае не будет участвовать в ней.

Хохлов добавил, что активно продвигаемая организаторами идея мирной конференции для России неприемлема, поскольку «речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной «формулы мира», которая не учитывает российские интересы.

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В постпредстве России обвинили ЕС в дезинформации

Захарова предложила Латвии предоставить список стран, разрешивших бить по России

#россия
#мид
#конференция
#швейцария
#украина
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В столице Нигера подняли российские флаги
В столице Нигера подняли российские флаги в знак дружбы и сотрудничества
02 мая 2024, 02:36

Фото: istock / Oleksii Liskonih

В столице Нигера Ниамее подняли российские флаги. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации столицы.
«На 15 кольцевых развязках мы подняли флаги стран, с которыми у нас сложились самые тёплые отношения. Украшение перекрестков Ниамея флагами Нигера, Мали, Буркина-Фасо и России придало столице Нигера замечательный эстетический и символический оттенок», — рассказал изданию источник в администрации города.
Собеседник агентства пояснил, что это было сделано, чтобы отметить «узы дружбы и сотрудничества» между государствами.

Стоит отметить, что Нигер входит в Альянс государств Сахеля (AES), поэтому флаги Буркина-Фасо и Мали свидетельствуют о сотрудничестве и дружбе между ними. РФ не является членом объединения, поэтому размещение около них флага России символизирует растущие дипломатические отношения и отношения в области безопасности между Нигером и РФ.

Ранее сообщалось, что США договорились с Нигером о выводе американских войск из страны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#отношения
#новости
#рф
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В США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений
Пентагон: РФ и Китай разрабатывают и развертывают противоспутниковое оружие
02 мая 2024, 01:28

Фото: istock / Phototreat

Помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб обвинил РФ и КНР в разработке и развертывании противокосмических вооружений наземного и орбитального базирования.
«Если вы спрашиваете, милитаризируют ли Россия и Китай космическое пространство, милитаризируют ли они космос, то ответ – это абсолютно так», — заявил Пламб на слушаниях в конгрессе.
Как утверждает высокопоставленный представитель Пентагона, оба государства, традиционно отвергающие такие обвинения, разрабатывают, размещают и разворачивают некоторые противокосмических вооружения, часть из которых базируются на земле, но некоторые – на орбите.

До этого в Пентагоне высказались о возможности милитаризации Луны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#россия
#космос
#китай
#вооружения
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Парламент Грузии усилил меры безопасности на фоне протестов
Грузия усилила меры безопасности из-за протестов против закона об иноагентах
02 мая 2024, 01:28

Фото: istock / Anton Litvintsev

Руководство аппарата парламента Грузии объявило красный уровень безопасности на фоне протестов против законопроекта об иноагентах. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление парламента.
«Исходя из нападений на дворец парламента Грузии, что создает опасность жизни и здоровью людей, находящихся во дворце парламента, с 1 мая текущего года с 23:00 (22:00 мск. — ред.) во дворце парламента объявлен красный уровень безопасности», — указано в документе.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси митингующие пытались ворваться в здание парламента.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. Голоса «за» отдало 83 депутата, «против» — 23 парламентария. Постатейное обсуждение закона шло два дня. Закон будет рассматриваться в третьем чтении через 2 недели.

Кроме того, закон об иноагентах спровоцировал массовую потасовку в парламенте Грузии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#здание
#заявление
#опасность
#парламент
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Небензя призвал расследовать массовые захоронения в Газе
Небензя призвал к расследованию массовых захоронений в секторе Газа
02 мая 2024, 01:00

Фото: istock / Artaxerxes Longhand

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Генассамблеи призвал провести независимое международное расследование в связи с обнаружением массовых захоронений секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.
«Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности», — сказал постпред.
Дипломат добавил, что многие города анклава разрушены до основания, больницы и школы «стерты с лица земли», дороги повреждены.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш также заявил о необходимости незамедлительного допуска независимых следователей к местам массовых захоронений в Газе для установления всех обстоятельств смерти похороненных там палестинцев.

До этого «Врачи без границ» заявили о тысячах «тихих убийств» в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#оон
#сектор газа
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