На Украине разочаровались «планом победы» Зеленского

Россия просит суд в Гааге отклонить все требования Украины по иску о правах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Москва заявляет, что иск не подпадает под юрисдикцию арбитражного суда. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин.