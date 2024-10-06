В Украине широко распространено разочарование «планом победы» президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на украинских политологов и политиков.
На визит президента Зеленского в США на Украину возлагались большие надежды, но в результате Киев находится в состоянии неопределенности. Собеседник журнала подчеркивает, что Запад будет продолжать поддерживать Украину, но это не так важно.
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что после неудачного визита Зеленского в США Запад потребовал от Киева скорейшего прекращения конфликта. Дубинский добавил, что Зеленский отказался начинать переговоры, потому что боялся ответственности.
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«Если бы Запад оказал нам максимальную помощь, Украина могла бы уже сегодня добиться победы в полном понимании этого слова. То, что мы получаем, постоянно ограничивается», — сказал в беседе с изданием депутат Алексей Гончаренко*.
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что после неудачного визита Зеленского в США Запад потребовал от Киева скорейшего прекращения конфликта. Дубинский добавил, что Зеленский отказался начинать переговоры, потому что боялся ответственности.
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Александр Климов