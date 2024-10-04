Зеленский взбесился: президент Украины угрожает Западу

Владимир Зеленский всё больше выражает недовольство западными союзниками, критикуя их за медлительность в поставках ракет дальнего действия для Украины.
«Зеленский теряет терпение в отношении своих союзников. 3 октября он подчеркнул недовольство, накопившееся за последние месяцы, обвинив Запад в затягивании поставок ракет большой дальности», — говорится в статье французского издания L’Express.Эти замечания прозвучали после встречи президента Украины с новым генсеком НАТО Марком Рютте, который посетил Киев с необъявленным визитом. Зеленский также признал, что союзники пока не готовы сбивать российские ракеты и беспилотники, а перспектива вступления Украины в НАТО сталкивается с трудностями.
Ранее Зеленский неоднократно требовал разрешить Украине наносить удары вглубь России с помощью западного оружия, однако США по-прежнему отказываются изменить свой подход к этому вопросу.
Читайте также:
«Полностью стерта»: ВСУ раскрыли страшную потерю в Угледаре
Сотрудникам украинских военкоматов угрожают отправкой на фронт за провал мобилизации
Российские войска захватили уникальные фортификации ВСУ, готовившиеся 10 лет
Елена Перлова