Зеленский прибыл в Сумскую область для встречи с военными ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими ВСУ в Сумской области. Об этом лидер киевского режима написал в своем Telegram-канале.
Главной темой заседания была защита ПВО инфраструктуры и энергетики. Перед Зеленским отчитались министр энергетики Герман Галущенко и военно-воздушные силы. Глава украинского режима сообщил, что есть решения о поддержке Сумской области.
Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации около 80 боевиков и 12 бронемашин в Сумской области. Удар по целям нанес расчет ракетного комплекса «Искандер-М». В начале октября из 90 населенных пунктов под Сумами начали эвакуировать население.
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