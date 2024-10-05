Зеленский высказался о вторжении в Курскую область

Вторжение в Курскую область украинскими войсками была совершена для поднятия боевого духа союзников. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».
Он объяснил, что целью операции в российском регионе было желание помочь западным партнерам стать «более решительными» в оказании помощи Киеву. Зеленский также хотел донести до своих партнеров необходимость усилить давление на Россию для «справедливого завершения» конфликта.
Ранее президент Украины заявил, что атака на Курскую область была проведена с целью перемещения российских войск. Он также отметил, что, по имеющимся данным, украинские войска смогли добиться желаемого результата.
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