На Украине решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС

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Украинские власти намерены мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале.
По его мнению, такое решение властей абсолютно безумное. Депутат возмутился нововведением и задался вопросом о том, кто тогда будет выполнять работу сотрудников экстренных служб.
Гончаренко* также сообщил, что на сайте кабмина уже размещена петиция с требованием освободить от мобилизации пожарных и спасателей.
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