На Украине русский и белорусский языки исключат из перечня подлежащих защите

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Власти Украины собираются исключить русский и белорусский из перечня языков, которые подлежат поддержке и особой защите. Об этом заявил председатель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что кабмин одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков». Согласно документу, понятие «языки меньшинств» меняется на «миноритарные языки».
Из Европейской хартии, ратифицированной в 2003 году, следует, что её положения применяются к белорусскому, болгарскому, венгерскому, гагаузскому, греческому, еврейскому, крымскотатарскому, молдавскому, немецкому, польскому, русскому и словацкому языкам.
Теперь же украинские власти приняли решение обновить перечень языков. Под особой защитой будут находиться болгарский, венгерский, гагаузский, иврит, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий и чешский языки.
Отмечается, что молдавский язык был убран из списка, поскольку в Молдавии молдавский язык признали румынским.
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Из Европейской хартии, ратифицированной в 2003 году, следует, что её положения применяются к белорусскому, болгарскому, венгерскому, гагаузскому, греческому, еврейскому, крымскотатарскому, молдавскому, немецкому, польскому, русскому и словацкому языкам.
Теперь же украинские власти приняли решение обновить перечень языков. Под особой защитой будут находиться болгарский, венгерский, гагаузский, иврит, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий и чешский языки.
Отмечается, что молдавский язык был убран из списка, поскольку в Молдавии молдавский язык признали румынским.
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Анастасия Чинкова