На Украине считают, что Зеленский утратил контроль над собой

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Президент Украины Владимир Зеленский потерял над собой контроль в своем стремлении устранить главкома ВСУ Валерия Залужного. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский просто находится в ярости и бешенстве, что появился Залужный, который становится ему абсолютным конкурентом. Вот это все приводит его в состояние ступора, он себя контролировать, конечно, уже не может», — заявил Соскин в своем блоге на YouTube.
По его мнению, Зеленский «очень мелочный» и не готов мириться с конкуренцией, а интриги и склоки — это любимая его сфера. Соскин добавил, что из-за тяги украинского лидера к внутренним конфликтам его совершенно перестала волновать ситуация на линии боевого соприкосновения. При этом эксперт выразил уверенность в том, что борьба внутри украинских властей будет продолжаться.
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