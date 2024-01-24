На Западе заявили об отчаянии Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации из-за ряда факторов. Об этом пишет испанская газета ABC.
Журналисты пишут, что Зеленский находится в отчаянии из-за провалов в конфликте с Россией. Кроме того, союзники киевского режима устали, а на Украине процветает коррупция. Также в публикации упоминают разногласия президента с военным руководством.
В материале указано, что положение Киева ухудшилось за счет появление других международных конфликтов, в частности на Ближнем Востоке. Автор публикации пишет, что теперь зависимость Украины от западных союзников находится под угрозой, так как Соединенные Штаты и Евросоюз столкнулись с трудностями в выделении помощи.
Читайте также:
Министр финансов ФРГ Линднер: Германия не сможет помогать Украине в одиночку
Лавров сцепился с представителем Израиля прямо на Совбезе ООН
Кирби: Вашингтон обеспокоен укреплением сотрудничества России и КНДР
Алина Юрчак