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Ситуация с мобилизацией в Украине обостряется. Массовые облавы работников территориальных центров комплектования (ТЦК) стали обычным явлением даже в крупных городах, включая столицу. Эксперт в области безопасности, экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, объяснил это тем, что Киев исчерпал мобилизационный ресурс в сельских районах. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Прозорова, в течение последних двух лет Киев не сталкивался с такой масштабной мобилизацией, но сейчас ситуация изменилась. Он также отметил, что давление со стороны Запада на украинское руководство усиливается: западные страны ожидают, что новобранцы будут использовать предоставленное оружие и средства, выделенные для обучения.
Несмотря на слухи о возможном снижении мобилизационного возраста до 18 лет, Прозоров назвал эти утверждения пропагандой, направленной на внутреннюю аудиторию. По его мнению, Киев не пойдет на такой шаг, учитывая текущую ситуацию и требования со стороны западных партнеров.
Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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«Она (мобилизация на Украине) не усилилась, просто она сменила географические привязки, потому что села и небольшие населенные пункты выгребли. А теперь стали (ТЦК) работать в крупных городах. А там и людей больше, которые снимают на телефоны, и просто людей больше, которые видят это все», — сказал он.
Несмотря на слухи о возможном снижении мобилизационного возраста до 18 лет, Прозоров назвал эти утверждения пропагандой, направленной на внутреннюю аудиторию. По его мнению, Киев не пойдет на такой шаг, учитывая текущую ситуацию и требования со стороны западных партнеров.
Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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Дарья Осипова