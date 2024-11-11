Военные ВС РФ перерезают пути снабжения ВСУ в Курахово

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные перерезают пути снабжения Вооруженных сил Украины в Курахово. Об этом пишет РИА Новости.
Он в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что российские подразделения действуют достаточно слаженно и выверенно, работают не только в самом Курахово, но и перерезают линии снабжения противника. Он также добавил, что наблюдается охват населенного пункта и очень грамотное командование на данном этапе.
Пушилин заявил, что российские войска продвигаются на всех участках фронта в ДНР. По его словам, освобождение Курахово имеет ключевое значение для Донецка, особенно для Петровского района столицы республики. Он подчеркнул, что каждый метр продвижения важен, так как освобождение Курахово лишит противника возможности обстреливать Донецк. Также он отметил, что ВСУ наносят удары не только артиллерией, но и с помощью БПЛА, что представляет угрозу для населения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Пушилин заявил, что российские войска продвигаются на всех участках фронта в ДНР. По его словам, освобождение Курахово имеет ключевое значение для Донецка, особенно для Петровского района столицы республики. Он подчеркнул, что каждый метр продвижения важен, так как освобождение Курахово лишит противника возможности обстреливать Донецк. Также он отметил, что ВСУ наносят удары не только артиллерией, но и с помощью БПЛА, что представляет угрозу для населения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова