В Кремле оценили задержание экс-подчиненных Шойгу

советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что с 1 января 2025 года Украина прекратит транзит нефти и газа из России в страны Евросоюза. Об этом сообщили в «Страна.ua»

«С 1 января 2025 года перестанет функционировать нефтепровод «Дружба», по которому Словакия, Чехия и Венгрия получали нефть из России. Европейский союз рекомендовал этим странам найти альтернативные источники поставок», — сказал он.







Сейчас есть только один маршрут поставок газа в Европу — через Украину. В прошлом году на станцию «Суджа» в Курской области поставили 15 млрд куб. м газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.



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