В Кремле оценили задержание экс-подчиненных Шойгу

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Задержание бывших замов экс-министра обороны Сергея Шойгу прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Действительно, предъявляются серьёзные обвинения. Были определённые следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов, постоянная работа правоохранительных органов», — сказал он.Пресс-секретарь отметил, что вину фигурантов определит суд. Накануне в четверг, 29 августа, военным судом арестован бывший зам Шойгу Павел Попов по делу о мошеннических действиях. По информации следователей, он занимался строительством дачи за счет «Патриота».
Кроме того, в конце июля сообщалось, что задержан генерал армии Дмитрий Булгаков, подозреваемый в коррупции.
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Никита Кротов