На Украине сообщили о повреждении объекта энергетики в Запорожье

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В подконтрольной Украине части Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщил назначенный Киевом глава региональной государственной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале.
По его словам, повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Федоров отметил, что регион подвергся массированной атаке, что привело к разрушениям. В результате происшествия никто не пострадал. Прежде сообщалось, что движение в районе ДнепроГЭС было приостановлено после раздавшихся в регионе взрывов.
Причиной инцидента мог стать ракетный удар, сообщили власти.
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Анастасия Хохлова