Движение в районе ДнепроГЭС перекрыли после сообщений о взрывах в Запорожье

Фото: iStock/RamonCast
В районе Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) было приостановлено движение. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции подконтрольной Киеву части Запорожской области, пишет РБК.
По информации издания, перед ограничением проезда появились сведения о взрывах в Запорожье. Информацию позже подтвердил Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в регионе прозвучала серия взрывов. Причиной инцидента мог стать ракетный удар.
В настоящее время движение по-прежнему не возобновлено.
Ранее в Минэнерго Украины сообщили о серии взрывов и повреждении объектов энергетической инфраструктуры сразу в нескольких регионах страны, в том числе и в Запорожской области.
Читайте также:
Гидролог не исключил военных целей открытия шлюзов на ДнепроГЭС
В Херсонской области раскрыли последствия открытия шлюзов ДнепроГЭС
В России раскрыли причины сброса воды с плотины ДнепроГЭС
В настоящее время движение по-прежнему не возобновлено.
Ранее в Минэнерго Украины сообщили о серии взрывов и повреждении объектов энергетической инфраструктуры сразу в нескольких регионах страны, в том числе и в Запорожской области.
Читайте также:
Гидролог не исключил военных целей открытия шлюзов на ДнепроГЭС
В Херсонской области раскрыли последствия открытия шлюзов ДнепроГЭС
В России раскрыли причины сброса воды с плотины ДнепроГЭС
Анастасия Хохлова