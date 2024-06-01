В подконтрольном Украине Запорожье прогремели взрывы

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В управляемом Киевом Запорожье прогремела серия взрывов, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» в своем Telegram-канале.
По его данным, населенный пункт находится под ракетным обстрелом, также произошли разрывы, вызванные работой системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее, 1 июня, глава областной администрации Винницкой области Сергей Борзов сообщил о пожаре на критически важном объекте инфраструктуры. Он пояснил, что пожар начался в результате удара российского беспилотника. Пострадавшие отсутствуют.
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Александр Климов