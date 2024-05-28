Серия штурмов ВС РФ под Донецком, улучшение позиций ВСУ на Запорожье: последние новости СВО

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Российская армия ведет наступление на нескольких направлениях фронта. В освобожденной ранее Ивановке ВС РФ приступили к зачистке территорий от украинского гарнизона, а на Запорожском направлении ВСУ удалось стабилизировать линию обороны. О последних событиях в зоне проведения СВО читайте в материале «Радио 1».
Слобожанское направление
Активное противостояние зафиксировано на Слобожанском направлении в районе агрегатного завода в Волчанске, где противнику удалось несколько стабилизировать обстановку, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
Купянско-Сватовское направление
ВС РФ приступили к зачистке освобождённой Ивановки, также продолжаются боевые действия в центральной части Берестового.
Северское направление
Ряд телеграм-каналов военной тематики публикуют кадры установки российского флага в Белогоровке, однако на их основании невозможно сделать вывод о продвижении российских войск в центр села.
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Бахмутское направление
ВС РФ штурмуют восточные окраины микрорайона Канал в Часове Яре, а также наступают в районе Калиновки.
Донецкое направление
Российским военным удалось продвинуться в Красногоровке. На рубеже Первомайское — Нетайлово идут бои в балке Домаха. Продолжаются бои на подступах к Яснобродовке. Также ВС РФ продвигаются к населённому пункту Сокол. В Новоалександровске – штурмовые действия российских войск внутри населённого пункта.
Серию атак ВС РФ провели в Парасковиевке.
Запорожское направление
Противнику удалось стабилизировать линию обороны на этом участке фронта. Бои в данный момент имеют преимущественно позиционный характер.
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