На Украине сообщили о предотвращении покушения на Гордона*

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Украинские силовики заявили в Telegram о раскрытии агентурной сети неназванного бывшего нардепа от Партии регионов, что готовила покушение на журналиста Дмитрия Гордона*, признанного в РФ иноагентом, а также включенного в список террористов и экстремистов.
По информации силового ведомства Украины, в группировке было четыре человека, которые вели на территории республики диверсионную и разведывательную деятельность. Утверждается, что они хотели организовать подрывы на ж/д путях и планировали покуситься на жизнь деятелей Украины.
Силовики Незалежной подчеркнули, что агентурная сетка «контролировалась ФСБ».
Всем четверым уже предъявили обвинения по статьям о теракте, госизмене и диверсии.
Украинские спецслужбы резюмировали, что у фигурантов изъяли носители «с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России».
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Силовики Незалежной подчеркнули, что агентурная сетка «контролировалась ФСБ».
Всем четверым уже предъявили обвинения по статьям о теракте, госизмене и диверсии.
Украинские спецслужбы резюмировали, что у фигурантов изъяли носители «с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России».
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Никита Кротов