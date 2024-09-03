Нардеп ВРУ обвинил Киев во вранье

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Киевский режим преуменьшает количество жертв при ударе по Полтавскому военному училищу, пишет в своем Telegram-канале нардеп Верховной рады Артем Дмитрук.
«Власть манипулирует, говоря, что удар пришелся по «учебному заведению и больнице». Врут о числе погибших, врут обо всем, потому что боятся. Боятся, что придется отвечать», — говорится в публикации.
Он добавил, что командование ВСУ не приказало своим военным переждать в подвале воздушную тревогу, из-за чего, по словам Дмитрука, большая часть из них погибла.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что при ударе по военному учебно-тренировочному центру ВСУ погиб 41 человек и больше 180 пострадали.
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