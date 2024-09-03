Все 46 участков Реутова готовы к Единому дню голосования

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Реутове в ходе предстоящих в Подмосковье муниципальных выборов необходимо сделать всё для удобного волеизъявления граждан.
Такую задачу губернатор Московской области Андрей Воробьёв поставил перед главой городского округа Филиппом Науменко во время рабочей встречи.
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«Выборы начнутся уже в эту пятницу. В городском округе Реутов жители будут выбирать Совет депутатов. Уверен, что вы и ваша команда сделаете всё необходимое, чтобы людям было удобно проголосовать – или лично прийти на избирательные участки, или сделать это дистанционно», – сказал глава региона.
«У нас 46 избирательных участков. Они готовы на сто процентов. Везде мы проверили безопасность. За каждым участком закреплен автомобиль, чтобы помочь проголосовать избирателям, которые решили сделать это на дому», – рассказал Науменко.Отдать свой голос можно будет в течение трёх дней – до воскресенья включительно.
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Лора Луганская