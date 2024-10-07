На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области

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В Павлограде и Днепре Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН в своем Telegram-канале
«Внимание, мониторинговые каналы: взрывы в Днепре/районе», — говорится в публикации от 1:20..
Аналогичная информация о взрывах в Павлограде поступила в 00:38.
Взрывы также были слышны в Лубнах Полтавской области. Другие подробности неизвестны. В Киевской области об угрозе атаки беспилотников заявили в местном управлении военного ведомства.
Согласно данным на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует в столице, а также в областях: Киевская Днепропетровск, Кировоградская, Черкасская, Черниговская, Полтавская, Сумская и Харьковская.
Ранее, 5 августа, во время воздушной тревоги в Киеве произошел взрыв. Воздушная тревога была объявлена в десяти регионах Украины.
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