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На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области

07 октября 2024, 03:47
Фото: istockphoto/maki_shmaki

Фото: istockphoto/maki_shmaki

В Павлограде и Днепре Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал ТСН в своем Telegram-канале
«Внимание, мониторинговые каналы: взрывы в Днепре/районе», — говорится в публикации от 1:20..

Аналогичная информация о взрывах в Павлограде поступила в 00:38.



Взрывы также были слышны в Лубнах Полтавской области. Другие подробности неизвестны. В Киевской области об угрозе атаки беспилотников заявили в местном управлении военного ведомства.

Согласно данным на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует в столице, а также в областях: Киевская Днепропетровск, Кировоградская, Черкасская, Черниговская, Полтавская, Сумская и Харьковская.

Ранее, 5 августа, во время воздушной тревоги в Киеве произошел взрыв. Воздушная тревога была объявлена в десяти регионах Украины.

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#воздушная тревога
Дипломат заявила о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с Россией
Дипломат Жданова: игра НАТО против России может выйти из-под контроля
07 октября 2024, 04:16

Фото: iStock/Xavier Lejeune

НАТО давно готовится к потенциальному вооруженного столкновению с Россией, заявила РИА Новости Юлия Жданова, возглавляющая российскую делегацию на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене.
По словам дипломата, уже утвержден региональные планы обороны, определены военные миссии и «тестируются» логистические маршруты переброски войск и вооружений через Атлантику на «восток».

Жданова также отметила, что НАТО предпринимает провокационные действия на Украине и что члены альянса, в частности Франция, обсуждают возможность отправки войск Киеву.

«Эта "игра" может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями», – резюмировала она.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские члены НАТО отстают от России по военной мощи.

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#йенс столтенберг
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#франция
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Вучич предрек ухудшение ситуации на Украине при эскалации на Ближнем Востоке
07 октября 2024, 02:24

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Сербии Александр Вучич заявил телеканалу Pink, что ситуация на Украине ухудшится в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
По его словам, западные страны будут инвестировать в Израиль больше, чем в Украину.

«Финансовые вложения в Ближний Восток будут в десять раз больше, чтобы сохранить и защитить Израиль. Это облегчит русским возможное продвижение, что бы об этом ни говорилось», – подчеркнул Вучич.

Сербский президент также заявил, что не верит в то, что украинский конфликт закончится, даже если к власти в США придет Дональд Трамп.

Ранее Вучич допустил, что украинский конфликт может продолжаться десятилетиями без возможности урегулирования. По его словам, в конечном итоге будет реализован корейский сценарий.

В то же время глава государства подчеркнул, что украинский конфликт лишь демонстрирует сильное желание Соединенных Штатов «бороться с Россией».

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#украина
#израиль
#сша
#россия
#сербия
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Иранские аэропорты возобновили прием и отправку авиарейсов
07 октября 2024, 01:17

Фото: iStock/Sitikka

Ограничения на полеты, введенные в Иране до утра 7 октября, сняты. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации исламской республика Джафара Язерлу.
По его словам, иранские аэропорты возобновили прием и отправку рейсов.

«Сегодня с 23:00 (22:30 по московскому времени) полеты осуществляются в обычном режиме», – указал он.

Ранее российских граждан в Иране призвали воздержаться от фото- и видеосъемки на улицах и не поддаваться панике, которую «недоброжелатели пытаются распространить в социальных сетях». Дипломаты также предупредили соотечественников, что посольство и все российские внешнеполитические ведомства в Иране работают в обычном режиме.

До этого Россиян предупредили об опасности посещения Ливана в связи с интенсивными ракетными обстрелами со стороны Израиля.

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#иран
#израиль
#ливан
#аэропорт
#дипломат
#посольство
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США предложили Израилю компенсировать отказ от атаки ряда иранских объектов
07 октября 2024, 00:43

Фото: iStock/Gerasimov174

Соединенные Штаты предложили Израилю компенсацию в обмен на его отказ атаковать часть иранской территории в отместку за нападения на еврейское государство, сообщила государственная телерадиокомпания Израиля Kan.
«В ходе переговоров американские официальные лица предложили своим израильским коллегам широкую дипломатическую поддержку и дополнительную военную помощь», – отмечается в материале.

По словам израильских чиновников, еврейское государство ведет переговоры с Соединенными Штатами, но имеет право самостоятельно решать, как ответить на нападение Тегерана.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его государство готово атаковать ядерные объекты Ирана в случае необходимости.

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#сша
#иран
#израиль
#атака
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В итальянском городе появился баннер с поздравлением Путина
07 октября 2024, 00:23

Фото: Сайт Кремля

В итальянском Турине развернули баннер в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом РИА Новости сообщили в ассоциации «Перспектива».
По словам авторов инициативы, баннер был повешен на мосту в центре Турина. Баннер длиной четыре метра и шириной два метра был подготовлен за одну ночь.

«Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане» , – заявил собеседник агентства.

На баннере с двумя российскими флагами следующий текст: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина».

Ранее в Генуе распространили листовки с портретом президента Путина и надписью на русском и итальянском языках «С днем рождения, президент».

7 октября президенту России исполняется 72 года. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в свой день рождения президент Путин планирует работать.

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#италия
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Израиль заявил о планах атаковать ядерные объекты Ирана
Глава Минобороны Израиля Галант сообщил о планах атаковать ядерные объекты Ирана
06 октября 2024, 23:47

Фото: istockphoto/Zeferli

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль готов атаковать ядерные объекты Ирана в случае необходимости. Министр обороны высказал свое мнение по этому вопросу в интервью CNN.
«Все варианты обсуждаются. Мы доказали, что у Израиля есть возможности поражать цели вблизи и на дальнем расстоянии. Мы соответствующим образом ответим на атаку Ирана», – заявил министр.

В то же время телеканал подчеркнул, что Вашингтон решительно выступает против любой атаки на ядерную инфраструктуру исламской республики. По словам министра Галанта, еврейское государство обсуждает свои ответные меры с Соединенными Штатами, но окончательное решение о том, как ответить на иранскую атаку, будет принято ими самими.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал к созданию на Ближнем Востоке организации, подобной НАТО, для совместной борьбы с Ираном и экстремистскими организациями.

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#израиль
#иран
#ракетный удар
#сша
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В Словакии выступили против вступления Украины в НАТО
Премьер Словакии Фицо: депутаты Smer-SD выступят против членства Украины в НАТО
06 октября 2024, 23:31

Фото: iStock/Derek Brumby

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидер партии Smer-SD («Направление — социальная демократия»), заявил, что его парламент не поддержит вступление Украины в НАТО, сообщает РИА Новости.
Фицо подчеркнул, что членство в НАТО не может быть реализовано при поддержке лишь нескольких человек. Он напомнил, что это должно быть одобрено всеми странами.

«Пока я буду главой правительства Словакии… буду так вести депутатов парламента, которые у меня под политическим контролем, чтобы никогда не согласились с членством Украины в НАТО, потому что это основание для начала Третьей мировой войны», – заявил он.

5 октября газета Financial Times со ссылкой на неназванные дипломатические источники сообщила, что Украина обсуждает со своими союзниками территориальные уступки России.

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#роберт фицо
#словакия
#парламент
#украина
#нато
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Президент Израиля предложил создание ближневосточного аналога НАТО
Президент Израиля Герцог предложил создание аналога НАТО на Ближнем Востоке
06 октября 2024, 23:11

Фото: istockphoto/Sckrepka

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал к созданию на Ближнем Востоке организации, подобной НАТО, для совместного противостояния Ирану и экстремистским организациям, сообщает телеканал Al Arabiya.
Он также призвал жителей региона противостоять Тегерану и всем, кто его поддерживает. По его словам, исламская республика представляет собой серьезную угрозу безопасности для Ближнего Востока.

Ранее командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил о готовности страны к сценариям полномасштабной войны с Израилем. Он напомнил, что Тегеран находится в конфликте с Израилем уже 44 года и регулярно отрабатывает возможные сценарии конфликта.

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#израиль
#иран
#нато
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Зеленский отправил в США делегацию для обсуждения «плана победы»
06 октября 2024, 23:04

Президент Украины Владимир Зеленский направил в США начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и вице-премьера Ольгу Стефанишину. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
Делегация направили в Вашингтон для обсуждения «плана победы» перед его представлением на встрече в формате «Рамштайн».

Согласно сообщению The Washington Post, которое ранее цитировали украинские политологи и политики, в стране растет разочарование «планом победы» Зеленского.

Визит украинского лидера в США ожидался с нетерпением, но в результате Киев, как утверждается, находится в состоянии неопределенности.

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#сша
#украина
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