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«Общественное»: в Одессе прогремел взрыв

01 октября 2024, 12:50
Фото: istockphoto/maki_shmaki

Фото: istockphoto/maki_shmaki

Взрыв прогремел в Одессе, проинформировал в Telegram украинский телеканал «Общественное». Уточняется, что перед взрывом объявили воздушную тревогу. Информацию подтвердил в своем канале градоначальник Геннадий Труханов.


Перед этим украинский эксперт Олег Стариков сообщал, что боевиков ВСУ ликвидируют в Угледаре, поскольку они недооценили российскую армию. Кроме того, им не приказывали покидать город. Аналитик упомянул, что в таком исходе виноваты украинские пропагандисты.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин объявил о начале боевых действий. Глава государства уточнял, что Киев осуществлял геноцид мирных граждан на протяжении восьми лет.

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#одесса
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«Уже не выйдут никогда»: оставшиеся части ВСУ в Угледаре будут уничтожены
Кимаковский: части ВСУ могут оказаться в котле в Угледаре
01 октября 2024, 13:31

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Подразделения ВСУ в Угледаре могут попасть в котел ВС РФ, если в ближайшее время не покинут свои позиции. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, его слова передает ТАСС.
«Мини-котел (в Угледаре – ред.), да, действительно. Если они, что называется, сегодня не выведут свои подразделения, то я думаю, что они их могут уже не вывести от слова совсем», — заявил Кимаковский.

По его словам, последняя дорога, позволяющая подразделениям ВСУ выйти из Угледара, станет непригодной для передвижения из-за грядущего ухудшения погодных условий.

По последним данным, Угледар уже перешел под контроль российских сил. Официально данная информация еще не подтверждалась. В настоящее время российские штурмовики проводят зачистку города от остатков украинских боевиков. Битва за населенный пункт длилась более двух лет.
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«Общественное»: в Запорожье слышали взрывы
01 октября 2024, 13:10

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрыв слышали в подконтрольном Киеву Запорожье, информирует украинский телеканал «Общественное». Уточняется, что звучит воздушная тревога. По информации Минцифры Украины, во временно подконтрольной боевикам ВСУ части Запорожской области слышно воздушную тревогу.
«В Запорожье был слышен звук взрыва», — гласит сообщение.
Информация о происходящем подтверждена назначенным киевским режимом главой Запорожской областной госадминистрации Иваном Федоровым.

Ранее украинские журналисты сообщали о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги. Данные официально подтверждены городской администрацией.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года.

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#украина
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#всу
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На Украине признали прорыв ВС РФ в Угледаре
DeepState: боевики ВСУ контролируют лишь одну улицу в Угледаре
01 октября 2024, 13:07

Фото: istockphoto/IherPhoto

Лишь одна улица в Угледаре Донецкой народной республики подконтрольна боевикам ВСУ. Российские войска значительно продвинулись, сообщили в Telegram-канале специалисты украинского аналитического проекта DeepState.
Уточняется, что речь идет об Угледаре, Богоявленке и Цукурино.

Вместе с тем недавно в Telegram-канале «Шепот фронта» сообщили о том, что российские войска освободили Угледар. В Минобороны России на момент написания заметки информацию официально не подтверждали.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации украинской республики. ВС РФ планомерно продвигаются, уничтожая противника на своем пути. Как отмечали в Кремле, боевые действия закончатся, когда РФ достигнет всех поставленных целей.

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#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
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Угледар освобожден российскими войсками, в центе города развевается флаг РФ
«Шепот фронта»: Угледар перешел под контроль ВС РФ
01 октября 2024, 12:52

Фото: iStock/macky_ch

Армия России освободила Угледар, в центре города развевается российский триколор. Об этом сообщают военкоры Telegram-канала «Шепот фронта» 1 октября.
«Угледар пал!!! 01.10.2024. 12.40 времени», — говорится в сообщении.
Военнослужащие 1-го мотострелкового батальона 36-й отдельной мотострелковой бригады установили флаг Российской Федерации в центре Угледара.

Официально данную информацию в Минобороны РФ не подтверждали.

По данным российских военных каналов, остатки подразделений ВСУ отошли на север, а в городе еще продолжается зачистка.

Напомним, освобождение Угледара является важным оперативным успехом российских войск. Бои за город продолжались почти 2,5 года.

Ранее украинский военный паблик, работающий на ГУР Минобороны Украины, сообщал, что армия России существенно продвинулась в Угледаре. По его данным, ВСУ контролируют только одну улицу за пределами городской черты. При этом еще несколько кварталов находятся в серой зоне.

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#угледар
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«Все на европейском континенте умрут»: стало известно, к чему приведет «план Зеленского»
Боуз: мирный план Зеленского приведет к вымиранию всего европейского континента
01 октября 2024, 12:42

План Владимира Зеленского приведет к истреблению всего населения Европы. Так считает ирландский журналист Чей Боуз.
«Итак, я повторю еще раз: мой план победы довольно прост, но он подразумевает, что все на европейском континенте умрут», — написал Боуз от лица Зеленского в социальной сети X.

Журналист обратился к европейцам с вопросом, хотят ли они для себя такой перспективы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать условия о гарантиях безопасности Киеву от стран Запада, чтобы «цена возобновления войны была слишком высока». По его словам, это нужно для уверенности в том, что конфликт окончательно закончится на согласованной линии.

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#зеленский
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На Украине предрекли судьбу боевикам ВСУ в Угледаре
Аналитик Стариков: ВСУ погибнут в Угледаре, потому что им не приказали уйти
01 октября 2024, 12:33

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Группу украинских боевиков ликвидируют в Угледаре, поскольку им не приказали покинуть город. Об этом в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.
«Подразделению, которое взято в окружение, должны были дать команду отойти. Ну раз команду не дали, они остались. А раз остались, то они прекрасно понимают, что все погибнут», — сказал собеседник.
Стариков добавил, что ВСУ находятся в такой ситуации, потому что недооценили российскую армию.

«Противник, оказывается, — не тот, что по телевизору показывают…» — резюмировал офицер в отставке.

Ранее сообщалось, какие населенные пункты освободили от ВСУ российские военные.

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*Признан иноагентом в РФ
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Российские военные освободили Крутой Яр в ДНР и Вишневое под Харьковом
МО: ВС РФ освободили Вишневое под Харьковом и Крутой Яр в ДНР
01 октября 2024, 12:20

Фото: Минобороны РФ

Российские вооруженные силы освободили от боевиков село Вишневое в Харьковской области, а также Крутой Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны 1 октября.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области», — цитирует Министерство обороны РИА Новости.
Накануне заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил о продвижении российской армии по двум направлениям в Курской области. Два участка региона зачистили от противника.

Также утром 1 октября группа англоязычных иностранных наемников ВСУ попала в засаду ВС РФ под Кременной в ЛНР.

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#вс рф
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#военные
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Бои в Угледаре: данные украинской стороны
Украинские власти впервые официально заявили о боях в Угледаре
01 октября 2024, 12:18

Фото: iStock/Jakub Laichter

Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин впервые официально заявил о боях в Угледаре.
«Бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно», — написал Филашкин в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время в городе осталось 107 мирных жителей, детей в их числе нет.

При этом украинский военный паблик, работающий на ГУР Минобороны Украины сообщает, что армия России существенно продвинулась в Угледаре. По его данным, ВСУ контролируют только одну улицу за пределами городской черты. При этом еще несколько кварталов находятся в серой зоне.

Тем временем, российские военные корреспонденты сообщают, что штурмовики ВС РФ установили флаг России в северной части Угледара на Молодежной улице.

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Будущий генсек НАТО Рютте обозначил приоритеты альянса
Рютте: Украина и повышение расходов на оборону НАТО являются приоритетами
01 октября 2024, 12:01

Фото: сайт НАТО

Для НАТО в приоритете повышение расходов альянса на оборону, а также Украина. Такое заявление сделал будущий руководитель блока Марк Рютте в рамках процедуры передачи полномочий генсека.
«Наши приоритеты остаются прежними. На Украине мы должны сделать так, чтобы она сохранилась как независимое демократическое государство. Что касается нашей обороны и сдерживания, то мы должны больше тратить, наращивать нашу коллективную оборонную мощь», — прокомментировал Рютте.
Кроме того, он упомянул о развитии партнерских отношений НАТО в мире, назвав это приоритетом «для обеспечения безопасности».

Перед этим неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявлял FT, что приглашения Украины в НАТО недостаточно для мира с Россией.

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#мир
#нато
#украина
#война
#оружие
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