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Взрыв прогремел в Одессе, проинформировал в Telegram украинский телеканал «Общественное». Уточняется, что перед взрывом объявили воздушную тревогу. Информацию подтвердил в своем канале градоначальник Геннадий Труханов.
Перед этим украинский эксперт Олег Стариков сообщал, что боевиков ВСУ ликвидируют в Угледаре, поскольку они недооценили российскую армию. Кроме того, им не приказывали покидать город. Аналитик упомянул, что в таком исходе виноваты украинские пропагандисты.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин объявил о начале боевых действий. Глава государства уточнял, что Киев осуществлял геноцид мирных граждан на протяжении восьми лет.
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