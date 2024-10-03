Взрыв трехтонной бомбы в Курской области сняли на видео

Фото: iStock/Kamila Kozioł
Российские войска применили трехтонную бомбу по позициям ВСУ в Курской области. Кадры публикует Telegram-канал «Два майора».
В ролике можно заметить взрыв в поле, после которого в небо поднимается облако дыма. Согласно информации источника, на видео попал взрыв бомбы ФАБ-3000 массой свыше трех тонн.
Уточняется, что ее применили около населенного пункта Кремяное вечером в среду, 2 октября.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Уточняется, что ее применили около населенного пункта Кремяное вечером в среду, 2 октября.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова