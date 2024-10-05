В Краматорске прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Краматорске, который находится под контролем киевского режима. Об этом сообщило 5 октября украинское издание «Страна» в Telegram-канале.
Сообщается о взрыве в промышленной зоне Краматорска Донецкой народной республики. По данным местных каналов, после взрыва в городе пропало электричество.
Официальные сообщения от властей по данному поводу пока не поступали.
Ранее Минобороны сообщало, что за ночь 5 октября российские ПВО сбили десять беспилотников над тремя регионами. Сейчас войска ВСУ покидают позиции и уходят из населённых пунктов Горняк и Кураховка в Донецкой Народной Республике.
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Официальные сообщения от властей по данному поводу пока не поступали.
Ранее Минобороны сообщало, что за ночь 5 октября российские ПВО сбили десять беспилотников над тремя регионами. Сейчас войска ВСУ покидают позиции и уходят из населённых пунктов Горняк и Кураховка в Донецкой Народной Республике.
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Лия Мурадьян