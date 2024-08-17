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Спикер Рады сообщил о скором увеличении налогов на Украине

Спикер Рады Стефанчук заявил о росте налогов на Украине из-за увеличения фронта
17 августа 2024, 23:53
Фото: istockphoto/RL Photography

Фото: istockphoto/RL Photography

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время в Украине будут повышены налоги. Как сообщает ТАСС, это заявление спикер Стефанчук сделал в эфире телеканала «Рада».
По словам политика, военные нужды Киева покрываются за счет государственного бюджета, а остальные расходы – «партнерами». Стефанчук подчеркнул, что сбор большего числа налогов – «элементарная математика», обусловленная ситуацией на фронте.

«С учетом увеличения фронта и количества мобилизованных страна однозначно придет к вопросу увеличения налогов. Это может произойти уже с сентября этого года», – заявил спикер парламента.



Ранее депутат Верховной Рады Андрей Николаенко заявил, что средства, которые должны были быть зарезервированы для выплаты зарплат врачам и учителям в декабре 2024 года, могут быть перечислены в сентябре для выплаты Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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#верховная рада
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#всу
#украина
#налоги
Во Франции заговорили о выходе из НАТО
Филиппо: Франция должна выйти из НАТО после новой информации о «Северном потоке»
18 августа 2024, 00:17

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Франция должна выйти из НАТО после того, как появилась новая информация о причастности Украины к подрыву одной из ниток газопровода «Северный поток», заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своих соцсетях.
«Идите и скажите всем, наконец, правду: это удар НАТО, очевидно, совместно с Соединенными Штатами! <…> Давайте выйдем из НАТО!» — написал политик.
Он также добавил, что в Германии сейчас начали активно обсуждать участие Киева в подрывах газопровода, хотя на Украине по-прежнему во всем винят Москву. Филиппо отметил, что диверсию на «Северном потоке» следует воспринимать как акт войны против интересов Франции.

В четверг, 15 августа, The Wall Street Journal, сославшись на множество неназванных иностранных источников, заявил, что приказ о подрыве «Северных потоков» отдал главком ВСУ Валерий Залужный, а Зеленский просил его не продолжать операцию.

Взрыв двух нитей газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2», по которым Россия поставляла газ в Европу, произошел 26 сентября 2022 года. Спустя некоторое время несколько немецких изданий начали сообщать, что к диверсии причастна парусная яхта «Андромеда» с острова Рюген, так как на ней нашли октоген, подходящий для подрыва под водой. Отмечалось, что судно связано с двумя украинцами.

Недавно прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который якобы сидел за рулем машины, перемещавшейся по острову Рюген в сентябре 2022 года.

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#зеленский
#удар
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В результате удара Израиля по Дженине погибли два человека
Минздрав Палестины: при ударе ЦАХАЛ по Дженине погибли два человека
17 августа 2024, 23:47

Фото: iStock/barbaraaaa

Два человека погибли в результате удара Израиля по автомобилю в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.
Погибшие были доставлены в национальную больницу города. Личности в настоящее время устанавливаются.

Ранее США, Египет и Катар заявили, что переговоры между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа продолжаются конструктивно и в позитивной атмосфере.

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#переговоры
#египет
#сша
#катар
#сектор газа
#удар
#автомобиль
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На Украине заявили о скором запрете канонической УПЦ
Спикер Рады Стефанчук: российская церковь на Украине будет запрещена
17 августа 2024, 23:38

Фото: istock/dimid_86

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Украинская православная церковь (УПЦ) вскоре будет запрещена в стране. Как сообщает ТАСС, такое заявление политик сделал в эфире телеканала «Рада».
«Российская церковь на Украине (УПЦ) будет запрещена. Законопроект предусматривает ее немедленный запрет», – сообщил спикер парламента.

Он подчеркнул, что украинским религиозным организациям, подозреваемым в сотрудничестве с Россией и русской церковью, будет дано девять месяцев на разрыв связей с Москвой. В противном случае суд может признать эти организации прекратившими свою деятельность, а «эксперты» примут решение о закрытии храмов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение Всеукраинского совета церквей о запрете УПЦ.

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#церковь
#рпц
#россия
#религия
#мария захарова
#мид рф
#украина
#верховная рада
#москва
#запрет
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США предрекли массовый голод в случае победы Харрис на выборах
Маск: массовый голод наступит в США из-за плана Харрис по борьбе с ростом цен
17 августа 2024, 21:43

Фото: iStock/rarrarorro

Американцев ждёт массовый голод в случае прихода к власти кандидата от демократов Камалы Харрис. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети Х.
Он сделал репорт записи финансового эксперта, который дал прогноз развитию ситуации в продовольственном секторе США при реализации плана Харрис по ограничению цен на продукты. В этом случае, как сообщил автор, США перестанут существовать как государство, а население охватит массовый голод, вызванный нерентабельностью продовольственной отрасли.

Маск прокомментировал данное заявление, отметив, что это абсолютно точный вывод, которого он и сам придерживается.

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#сша
#илон маск
#камала харрис
#голод
#план
#цены
#продукты
#политика
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Захарова предупредила о риске техногенной катастрофы из-за провокаций ВСУ на Курской АЭС
МИД РФ: провокации Киева на Курской АЭС создают риски катастрофы в Европе
17 августа 2024, 21:40

Фото: сайт МИД РФ

Международные организации должны незамедлительно осудить провокации на Курской АЭС, готовящиеся Украиной, поскольку их исходом может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявление которой представлено на сайте ведомства.
Дипломат указала на то, что в Россию поступает информация о том, что Киев приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС.

В связи с этим она призвала в первую очередь МАГАТЭ и ООН как можно скорее вступить в диалог с властями Украины и не допустить нарушения функционирования Курской АЭС, чтобы избежать масштабной техногенной катастрофы.

Также Захарова указала на то, что действия киевских властей подрывают все постулаты МАГАТЭ, поэтому европейское сообщество должно осознать угрозу, которую представляет киевский режим.

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#мария захарова
#мид рф
#курская аэс
#украина
#нарушения
#магатэ
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«Плюнули в лицо»: в Киеве сделали громкое заявление о выходе ФРГ из проукраинской коалиции
Соскин: уменьшение помощи от ФРГ означает её выход из проукраинской коалиции
17 августа 2024, 21:25

Фото: iStock/alzay

Сокращение военной помощи Украине со стороны страны-союзницы Германии означает возможную потерю важного стратегического союзника. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что в бюджетном плане Германии на предстоящий год размер поддержки Киева был сокращён с восьми миллиардов евро до четырёх, то есть – сразу вдвое.

Соскин заявил, что такие действия – это «плевок в лицо украинцам», которые защищают восточную границу Германии.

При этом он отметил, что виноват в таком решении президент Украины Владимир Зеленский, поскольку он ведёт такую политику, которая не устраивает власти Германии.

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#германия
#украина
#помощь
#поставки
#политика
#экономика
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В Италии отозвали своих журналистов с Украины после незаконного репортажа в Судже
Итальянская RAI отозвала журналистов с Украины после репортажа в Курской области
17 августа 2024, 21:11

Фото: iStock/bwb-studio

Итальянская телерадиокомпания RAI отозвала своих журналистов с Украины, которые снимали репортаж в городе Суджа Курской области. Соответствующая информация появилась на сайте издания. При этом компания заявила, что не считает пересечение границы и съемки в России нарушением международного права.
«Исключительно для того, чтобы гарантировать безопасность и личную защиту, компания решила временно вернуть журналистку Стефанию Баттистини и оператора Симоне Трайни в Италию», — говорится в заявлении.
Руководство компании особенно обратило внимание, что не считает пересечение российской границы нарушением международного права, хотя по факту оно осуществлялось под прикрытием украинских боевиков и без получения разрешения от Москвы. Посещение Суджи назвали якобы законным и соответствующим стандартам журналистики.

До этого ФСБ возбудила уголовное дело в отношении этих журналистов за незаконное пересечение границы Российской Федерации.

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#мид рф
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МАГАТЭ сообщило об ухудшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС
МАГАТЭ: ситуация с безопасностью на ЗАЭС ухудшается после атаки дрона в субботу
17 августа 2024, 21:07

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается после атаки беспилотника ВСУ в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ситуация с безопасностью стремительно ухудшается после того, как беспилотник украинских войск в субботу вбросил снаряд на дорогу по периметру площадки станции, где передвигаются сотрудники, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

В результате удара дрона оборудование станции и сотрудники не пострадали, однако получила повреждения дорога между главными воротами станции. Место, куда упал снаряд, находится вблизи основных прудов-оросителей охлаждающей воды, а также примерно в 100 метрах от ЛЭП «Днепровская».

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#запорожская аэс
#магатэ
#атака
#беспилотник
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Главред немецкого журнала Compact Эльзессер назвал себя сторонником Путина
17 августа 2024, 20:52

Фото: сайт Кремля

Главный редактор немецкого журнала Compact, признанного якобы «правоэкстремистским», Юрген Эльзессер заявил, что является сторонником президента России Владимира Путина. Об этом пишет агентство DPA.
Во время конференции правой партии «Альтернатива для Германии» он подчеркнул, что ему никто не запретит называть себя сторонником российского лидера.

После заявления Эльзессера все присутствующие начали аплодировать.

Также в ходе своего выступления главред журнала раскритиковал деятельность нескольких министров, в том числе и главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса за политику страны в отношении России.

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#германия
#россия
#журналист
#владимир путин
#политика
#партия
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