Спикер Рады сообщил о скором увеличении налогов на Украине

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Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время в Украине будут повышены налоги. Как сообщает ТАСС, это заявление спикер Стефанчук сделал в эфире телеканала «Рада».
По словам политика, военные нужды Киева покрываются за счет государственного бюджета, а остальные расходы – «партнерами». Стефанчук подчеркнул, что сбор большего числа налогов – «элементарная математика», обусловленная ситуацией на фронте.
Ранее депутат Верховной Рады Андрей Николаенко заявил, что средства, которые должны были быть зарезервированы для выплаты зарплат врачам и учителям в декабре 2024 года, могут быть перечислены в сентябре для выплаты Вооруженным силам Украины (ВСУ).
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«С учетом увеличения фронта и количества мобилизованных страна однозначно придет к вопросу увеличения налогов. Это может произойти уже с сентября этого года», – заявил спикер парламента.
Ранее депутат Верховной Рады Андрей Николаенко заявил, что средства, которые должны были быть зарезервированы для выплаты зарплат врачам и учителям в декабре 2024 года, могут быть перечислены в сентябре для выплаты Вооруженным силам Украины (ВСУ).
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Александр Климов