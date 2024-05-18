На Украине утвердили новый порядок вручения повесток

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Повестки на Украине будут считаться доставленными по почте, даже если по месту жительства получатель отсутствует. Об этом сообщила Судебно-юридическая газета Украины, ссылаясь на постановление кабинета министров.
Согласно новому порядку вручения повестки, если она отправлена по почте и получатель не находится по месту своего жительства, он считается уведомленным о получении документа со дня проставления отметки в почтовом сообщении об отсутствии лица по указанному адресу. При этом отказ от прохождения военной службы означает, что лицо так же уведомлено.
Доказательством вручения повестки может быть не только подпись гражданина, но и видеозапись передачи документа, отказа от его получения или отказа украинца общаться с лицом, уполномоченным на вручение повестки.
17 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). До 15 000 заключенных могут пополнить ряды армии.
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Доказательством вручения повестки может быть не только подпись гражданина, но и видеозапись передачи документа, отказа от его получения или отказа украинца общаться с лицом, уполномоченным на вручение повестки.
17 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). До 15 000 заключенных могут пополнить ряды армии.
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Александр Климов