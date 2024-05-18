На Украине утвердили новый порядок вручения повесток

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в том, что у него имеется бронь от мобилизации. Он пообещал проверить это, отправившись в территориальный центр комплектования (ТЦК), чтобы выяснить, есть ли у него обстоятельства призывы, об этом он рассказал Радио Свобода, сообщает газета «Страна» в Telegram-канале.