В окружении Зеленского усомнились в наличии брони от призыва

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в том, что у него имеется бронь от мобилизации. Он пообещал проверить это, отправившись в территориальный центр комплектования (ТЦК), чтобы выяснить, есть ли у него обстоятельства призывы, об этом он рассказал Радио Свобода, сообщает газета «Страна» в Telegram-канале.
Подоляк также рассказал о призванных украинцах, которые уехали за границу. По его словам, они могут свободно обновлять данные в ТЦК, если находятся на законных основаниях за пределами республики.
Ранее сообщалось, что повестки на Украине начнут вручать круглосуточно.
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«Сбежавшие люди, то есть они не находятся на законных основаниях – это уже совсем другая категория. Министр иностранных дел Украины господин Кулеба четко объяснил, что, если вы хотите получать определенные сервисные услуги от государства, вы должны идти по процедуре. Если нарушили, безусловно, тогда будут соответствующие действия со стороны государства», – отметил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что повестки на Украине начнут вручать круглосуточно.
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Александр Климов