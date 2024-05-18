Радио1
Главная / Новости / Политика/ В окружении Зеленского усомнились в наличии брони от призыва

В окружении Зеленского усомнились в наличии брони от призыва

Советник главы Офиса Зелинского Подоляк усомнился в наличии брони от призыва
18 мая 2024, 04:59

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в том, что у него имеется бронь от мобилизации. Он пообещал проверить это, отправившись в территориальный центр комплектования (ТЦК), чтобы выяснить, есть ли у него обстоятельства призывы, об этом он рассказал Радио Свобода, сообщает газета «Страна» в Telegram-канале.
Подоляк также рассказал о призванных украинцах, которые уехали за границу. По его словам, они могут свободно обновлять данные в ТЦК, если находятся на законных основаниях за пределами республики.

«Сбежавшие люди, то есть они не находятся на законных основаниях – это уже совсем другая категория. Министр иностранных дел Украины господин Кулеба четко объяснил, что, если вы хотите получать определенные сервисные услуги от государства, вы должны идти по процедуре. Если нарушили, безусловно, тогда будут соответствующие действия со стороны государства», – отметил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского.



Ранее сообщалось, что повестки на Украине начнут вручать круглосуточно.

Читайте также:

«Это лишь первый шаг»: Зеленский о продвижении России в Харьковской области

На Украине начнут раздавать повестки круглосуточно

Младший сержант сорвал атаку ВСУ ликвидацией 40 военнослужащих
#михаил подоляк
#владимир зеленский
#мобилизация
#призыв
#украина
#всу
На Украине утвердили новый порядок вручения повесток
На Украине будут вручать повестки даже при отсутствии получается по адресу
18 мая 2024, 05:30

Фото: iStock/alzay

Повестки на Украине будут считаться доставленными по почте, даже если по месту жительства получатель отсутствует. Об этом сообщила Судебно-юридическая газета Украины, ссылаясь на постановление кабинета министров.
Согласно новому порядку вручения повестки, если она отправлена по почте и получатель не находится по месту своего жительства, он считается уведомленным о получении документа со дня проставления отметки в почтовом сообщении об отсутствии лица по указанному адресу. При этом отказ от прохождения военной службы означает, что лицо так же уведомлено.

Доказательством вручения повестки может быть не только подпись гражданина, но и видеозапись передачи документа, отказа от его получения или отказа украинца общаться с лицом, уполномоченным на вручение повестки.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). До 15 000 заключенных могут пополнить ряды армии.

Читайте также:

В окружении Зеленского усомнились в наличии брони от призыва

На Украине начнут раздавать повестки круглосуточно

«Это лишь первый шаг»: Зеленский о продвижении России в Харьковской области
#призыв
#армения
#всу
#украина
#военные
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине начнут раздавать повестки круглосуточно
«Страна.ua»: военкоматы Украины начнут вручать повестки круглосуточно
18 мая 2024, 04:21

Фото: iStock/kornyeyeva

В рамках вступившего в силу закона о новых правилах мобилизации на Украине сотрудники территориальных центрлв комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналоги военкомата) смогут вручать повестки круглосуточно, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Теперь повестки о призыве на военную службу смогут вручать круглосуточно по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях, местах массового скопления людей и на контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, право направлять документы имеют группы оповещения, в том числе те, кто не подлежит мобилизации, представители местных администраций, руководители предприятий.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). До 15 000 заключенных могут пополнить ряды армии.

Читайте также:

Зеленский раскрыл самое большое преимущество России в конфликте

Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ряды ВСУ

Зеленский оправдался за прорыв ВС РФ в Харьковской области
#призыв
#армия
#всу
#закон
#владимир зеленский
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США обратили внимание на замалчивание Блинкеном одного обещания Украине
RS: Блинкен в ходе визита в Киев не пообещал Украине Крым и Донбасс
18 мая 2024, 03:24

Фото: сайт Госдепа США

Госсекретаря США Энтони Блинкена раскритиковали за то, что во время визита в Киев замалчивал тему возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины. Он не давал такого обещания, заявил журналист Кен Клиппенстайн в репортаже Responsible Statecraft (RS).
«Примечательно, что в речи не было ни одного конкретного упоминания о территориальных амбициях Украины. В речи Блинкена не упоминается ни один из этих регионов и не говорится о международно признанных границах», – указано в статье.

Автор обращает внимание на тот факт, что поездка американского дипломата была впервые анонсирована как способ подчеркнуть поддержку США «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», который, по-видимому, включал признание суверенитета республики над Крымом и Донбассом.

Журналист также указал на все более пессимистичные заголовки, рассказывающие о событиях на Украине – конфликт развивается на руку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Войска на передовой в зоне боевых действий рассказывают о почти критической ситуации в восточной части страны, жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис назвал странным поведение Энтони Блинкена и его выступление в баре во время визита в Киев.

Читайте также:

«Корейский сценарий»: Арестович* раскрыл итог визита Блинкена в Киев

Блинкен поел с Кулебой пиццу и сыграл на гитаре в киевском баре

Лукавство: Военэксперт Леонков об изменении ситуации в СВО из-за поставок ВСУ
#украина
#сша
#сво
#всу
#крым
#донбасс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина попросила США снять ограничения на использование западного оружия
WSJ: Украина просила США снять ограничения на использование западного оружия
18 мая 2024, 03:10

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой снять ограничения на применение оружия и позволить атаковать территории, которые Запад считает российскими, сообщило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей правительства и Пентагона.
Отмечается, что соответствующий запрос был сделан на прошлой неделе. Киев попросил Соединенные Штаты определить цели, которые могут быть атакованы, а также отменить соответствующие ограничения. В настоящее время обращение находится на рассмотрении.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не поощряют удары Украины по территории России. Он отметил, что политика Вашингтона в этом вопросе «осталась неизменной».

Читайте также:

На Украине раскрыли последствия провала ВСУ под Харьковом

США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде

В США обеспокоились развитием отношений России и Китая
#украина
#россия
#сша
#киев
#белый дом
#оружие
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главного антикоррупционера Украины уличили в обмане
18 мая 2024, 02:51

Фото: iStock/Atstock Productions

У главы «Центра противодействия коррупции Украины» был обнаружен гуманитарный автомобиль, полученный для помощи фронту. После того, как мужчина уволился с военной службы, его видели за рулем этого автомобиля в Киеве, сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».
По данным следствия, в июне 2023 года благотворительный фонд «Паладины» передал автомобиль Nissan Шабунину, который на тот момент был военнослужащим 241-й бригады Министерства обороны. Согласно документу, его целью являлось «выполнение заданий по укреплению обороноспособности» Украины.

В сентябре 2023 г. Виталий Шабунин приехал в Киев в ежегодный отпуск с востока, где располагалась его бригада, а затем не вернулся в воинскую часть. В сюжете представлен видеоролик, на котором запечатлен бывший военнослужащий передвигавшиеся по столице республики на гуманитарной машине в ноябре и декабре 2023 года.

Выяснилось, что в отношении борца с коррупцией были возбуждены дела за уклонение от военной службы и подделку документов.

Ранее Зеленский заявил, что на период действия военного положения он предложит Верховной Раде приравнять коррупцию к государственной измене.

Читайте также:

«Не вышли из ситуации 90-х»: Кабанов назвал главную причину коррупции в России

Колокольцев назвал одной из задач МВД борьбу с коррупцией в собственных рядах

В Минобороны Украины заявили об утрате доверия людей к своему ведомству
#всу
#украина
#коррупция
#деньги
#автомобиль
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде
18 мая 2024, 02:05

Фото: iStock/Gerasimov174

В пятницу, 14 мая, Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США провело субкритические испытания на ядерном полигоне в Неваде. Как отметило ведомство, это первое из серии экспериментов Nimble.
«Эксперимент прошел в соответствии с добровольно введенным мораторием на испытания ядерных взрывных устройств, который США проводят с 1992 года, в нем не произошла самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция», – сообщается в заявлении.

Также подчеркивается, что эксперимент предоставляет «важные данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках». Полученные результаты также могут быть использованы для улучшения возможностей моделирования, отметили в ведомстве.

Ранее, в конце апреля, помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживаю и стабильности Мэллори Стюарт заявила, что Вашингтон не намерен возобновлять ядерные испытания.

Тем не менее после этого замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва отказалась от «красных линий» и ответит зеркально на ядерные угрозы.

Читайте также:

Стало известно, когда начнутся испытания российского «Рокота»

В Госдепе утверждают, что не хотят возобновлять ядерные испытания

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты провели на полигоне Капустин Яр
#сша
#испытания
#ядерное оружие
#мид рф
#сергей лавров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США обеспокоились развитием отношений России и Китая
Кирби: Вашингтон обеспокоен развитием отношений Москвы и Пекина
18 мая 2024, 00:45

Фото: iStock/rarrarorro

США обеспокоены развитием отношений Росиии и Китая, Вашингтон продолжает следить за ситуацией. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.
«Я бы не сказал, что нас не беспокоят эти отношения и то, как они развиваются», – отметил Кирби.

Ранее руководитель Экспертного совета ЭЛСИ заявил, что государственный визит в Китай был встречен всеми западными СМИ и стал важным событием в глобальной повестке дня.

​ До этого американские представители заявили о недопустимости обстрелов территории России Украиной из американского оружия.

Читайте также:

МИД Великобритании обвинил Россию в поставках КНДР нефти в обмен на оружие

Путин извинился перед китайцами за неудобства, причиненные его визитом

Путин рассказал, как прошел ужин с Си Цзиньпином
#россия
#китай
#сша
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Французские военные приступили к тестированию полезной для Украины разведгруппы
17 мая 2024, 23:58

Фото: iStock/SimonLukas

Французская армия в рамках учений в Эстонии испытывает новую разведывательную группу которая «будет полезны на Украине», сообщила радиостанция RTL.
Во время учений военные проверяют возможности «совершенно нового подразделения, которое было бы очень полезно в Украине».

Речь идет о разведгруппе FRAN, которая ответственна за выход за пределы линии противника незамеченной. Это позволяет ей не только обеспечивать безопасность для разведки, но и захватывать траншеи.

Старший сержант Квентин подчеркнул, что эстонская местность «очень похожа на Украину и на широкие равнины на востоке». Согласно публикации, разведывательная группа состоит из «ультра-малозаметных солдат», которые используют данные с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение ввести войска на Украину. «Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает», – отметил он.

Читайте также:

Новая Каледония: причины погромов, зачем Франция ввела туда войска

Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов

Китай и Франция выступили за создание независимой Палестины
#франция
#эстония
#украина
#разведка
#учения
#эммануэль макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили о недопустимости ударов по территории России
Кирби: США выступают против ударов Украины по территории России
17 мая 2024, 23:44

Фото: iStock/lucky-photographer

США не поощряют удары Украины по территории России и не будут подталкивать Киев к таким действиям, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
«Мы не поощряем атаки предоставленным США оружием по российской территории. Это наша политика, которая не претерпела изменений», – сказал Кирби.

Ранее автор американского издания Foreign Policy отметили, что в ходе специальной военной операции (СВО) ситуация на Украине становится все более опасной. Сложившаяся ситуация подталкивает США к еще большим рискам, включая снятие Вашингтоном запрета на нанесение ударов при помощи американского оружия по российской территории.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Он предрек такое развитие событий, если Киев не получит две системы ПВО Patriot.

Читайте также:

Российские военные нанесли удар по месту дислокации СБУ в Херсоне

В НАТО предрекли угрозу от России после окончания украинского конфликта

Вооруженные силы РФ продвинулись вглубь Харьковской области
#сша
#белый дом
#оружие
#удар
#украина
#киев
#россия
#пво
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф