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В Раде высмеяли заявление Зеленского о необходимости перезагрузки руководства страны

Депутат Рады Кучеренко задался вопросом, кто же руководит Украиной
06 февраля 2024, 08:12
Фото: iStock/krblokhin

Фото: iStock/krblokhin

Депутат Верховной Рады Украины от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о необходимости «перезагрузки» властей, которые руководят Украиной.

«Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить – а кто же у нас "руководство страны"?» – написал Кучеренко на своей странице в Facebook*.

Ранее Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного.Он также отмечал, что Украине необходима перезагрузка и новое начало. Он имел в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере, но и целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».

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Россиянин, задержанный в Аргентине по запросу Украины, попросил об убежище
06 февраля 2024, 08:31

Фото: iStock/HStocks

Адвокат россиянина, который сейчас ожидает суда в Аргентине по экстрадиции на Украину, подал прошение о предоставлении ему политического убежища. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова, ее слова передает РИА Новости.
«Находимся в постоянном контакте с Чуркиным. Его обвиняют в "заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения". У россиянина есть аргентинский адвокат, который защищает его интересы и который подал прошение о предоставлении Чуркину политического убежища», - пояснила Пустовалова.

По ее словам, консульский отдел посольства России в Аргентине может оказать россиянину юридическую помощь.
2 февраля россиянин, которого по запросу Украины задержали в аэропорту Буэнос-Айреса, был освобожден аргентинским судом под подписку о невыезде из государства.

По информации Госбюро расследований Украины, задержанный является сыном российского бизнесмена Игоря Чуркина. В ведомстве заявили, что молодой человек путем обмана пытался сохранить бизнес на Украине за счет государственного банка. Владелец ООО «Львовские автобусные заводы» взял кредит на крупную сумму под залог имущества, потратил средства на свое усмотрение и после не вернул деньги, но и лишаться имущество не хотел.

В настоящий момент решает вопрос об экстрадиции мужчины на Украину.

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Сунак заявил о готовности отразить нападение со стороны РФ на Британию
06 февраля 2024, 08:21

Фото: iStock/nevenmn

Великобритания может отразить нападение со стороны России. Такое заявление сделал премьер-министр королевства Риши Сунак в интервью телеканалу Talk TV, его слова приводит The Telegraph.
«Да. Моя первая задача — гарантировать нашу общую безопасность», - заявил Сунак в ответ на вопрос о готовности Лондона защититься, если Москва «направит свои орудия» на Британию.

Премьер также добавил, что королевство увеличивает финансирование обороны из-за того, что в обстановка в мире перестает быть безопасной. В качестве примера он привел угрозу хуситов для судоходства в Красном море.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс потребовал не допустить победы России в украинском конфликте. Он подчеркнул, что британские власти приветствуют европейских партнёров, которые присоединились к выделению средств и вооружения на помощь Украине. При этом он добавил, что мировое сообщество не может себе позволить допустить победы России.

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#вооружения
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В Госдепе по-хамски ответили на вопрос о расследовании крушения Ил-76
06 февраля 2024, 07:15

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель грубо ответил на вопрос корреспондента Sputnik, который поинтересовался во время брифинга, будет ли Вашингтон принимать участие в расследовании крушения российского самолета Ил.76 с украинскими пленными на борту.
Патель не стал прямо отвечать на такой вопрос.

«Что касается конкретного инцидента, о котором вы упоминаете, то пусть об этом говорят наши партнеры на Украине», - ответил Пател.

Он также попытался поставить под сомнение заявления России о виновности Украины в крушении Ил-76, заявив, что к официальным лицам в Москве «доверия нет».

Напомним, 24 января ВСУ сбили этот военно-транспортный самолет в Белгородской области. В результате погибли 65 украинских пленных, три офицера ВС РФ и шесть членов экипажа.

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#самолет
#всу
#вс рф
#зеленский
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Поступок Шойгу поверг китайцев в изумление
NetEase: Шойгу удивил китайцев, поприветствовав на их языке главу Минобороны КНР
06 февраля 2024, 06:25

Фото: сайт Кремля

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время видеопереговоров обратился к новому министру обороны КНР Дун Цзюню на китайском языке и назвал его «товарищем», чем весьма удивил жителей Поднебесной и произвёл на них впечатление. Об этом пишет китайское издание NetEase.
Решение Шойгу начать разговор на китайском языке произвело впечатление на Китай, где слову «товарищ» придают большое значение.

«Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой "уважаемый товарищ", а затем поприветствовал его на китайском языке», — говорится в сообщении портала.

Глава российского военного ведомства поздравил коллегу со вступлением в должность и выразил надежду на углубление сотрудничества между двумя государствами. Сергей Шойгу напомнил, что Дун Цзюнь проходил обучение в Военной академии Генштаба в России, а также руководил силами военно-морских сил КНР во время российско-китайских манёвров.

Китай не перестанет поддерживать Россию по украинскому конфликту, несмотря на давление США и поставленному под угрозу сотрудничеству Пекина с ЕС в области обороны. Такое заявление сделал глава Минобороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Он подчеркнул, что США и Европа не смогут помешать сотрудничеству России и Китая. По его словам, в Пекине четко понимаю, что на протяжении последних лет США и другие страны Запада пытаются изолировать Россию. Таким образом, министр обороны КНР отметил, что его страна старается оказать РФ решительную поддержку.

Дун Цзюнь также добавил, что Россия и Китай являются ключевыми и важнейшими силами в мире, и должны «решительно ответить на глобальные вызовы».

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#сергей шойгу
#переговоры
#россия
#китай
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Байден во всеуслышание заявил, что говорит с покойниками
Fox News: Байден рассказал о своей беседе с умершим лидером Франции Миттераном
06 февраля 2024, 05:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский лидер Джозеф Байден рассказал журналистам, что встретился и беседовал с Франсуа Миттераном — экс-президентом Франции, который умер почти 30 лет назад. Об очередном конфузе Байдена поведал телеканал Fox News.
Во время встречи с избирателями в Лас-Вегасе американский президент рассказывал историю о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время недавнего саммита G7 в Великобритании.

«Я сел и сказал: "Америка вернулась". И Миттеран из Германии – я имею в виду из Франции – посмотрел на меня и сказал: "Ну и на сколько же она вернулась?», — в какой-то момент произнёс Байден.

Fox News напоминает, что Франсуа Миттеран умер ещё в 1996-м году, когда ему было 79 лет. Политик занимал должность президента Франции с 1981 по 1995 год — дольше, чем кто-либо другой в истории страны.

Что касается Байдена, то это уже далеко не первая его оговорка на публичных выступлениях. . Ранее он, выступая на ужине Демократической партии в Южной Каролине, оговорился, назвав своего заклятого соперника Дональда Трампа »действующим президентом». А в декабре 2023 года глава Америки заявил, что его отец, умерший более 20 лет назад, пережил атаку палестинской группировки ХАМАС на Израиль, произошедшую 7 октября.

Почти две трети американцев считают, что у Джо Байдена все сильнее снижаются умственные способности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports с 28 по 30 января среди 943 американцев, собирающихся голосовать на президентских выборах в этом году.

Согласно результатам исследования, такой оценки придерживаются 59% респондентов. В частности, они согласились с утверждением о том, что Байден «все сильнее теряет остроту ума». При этом лишь треть опрошенных (33%) дали понять, что не согласны с подобным мнением.

Уровень доверия к главе Соединенных Штатов продолжает падать как среди сторонников республиканцев, так и тех, кто не поддерживает никакую политическую партию. Напомним, Байден – старейший президент в истории США. 20 ноября ему исполнился 81 год.

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#сша
#франция
#смерть
#президент
#джозеф байден
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Единственная соперница Трампа попросила обеспечить себе охрану
WSJ: Кандидат в президенты США Никки Хейли запросила охрану у Секретной службы
06 февраля 2024, 05:44

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

Никки Хейли, кандидат в президенты США от Республиканской партии, обратилась за охраной в Секретную службу США из-за поступающих в её адрес угроз. Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Участие в общественной жизни заключается в том, что вы будете сталкиваться с реальными угрозами. Меня это не останавливает. Означает ли это, что со мной будет везде ходить охрана? Да, придется, и это нормально», ― прокомментировала Хейли своё решение в эфире американского телеканала CBS News.

В последние дни, как пишет WSJ, на предвыборных мероприятиях экс-постпреда Соединённых Штатов при ООН регулярно присутствовали протестующие, недовольные её поддержкой действий Украины и Израиля. Личной охране Хейли уже приходилось отгонять от сцены недовольных активистов.

После того как губернатор Флориды Рон Десантис отказался от участия в выборах в пользу Трампа, бывший представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Хейли заявила, что в кампании за право баллотироваться в президенты США в 2024 году остались «один мужчина и одна леди».

После того, как 24 января Трамп выиграл первичные выборы Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир, Никки Хейли признала своё поражение, но заявила, что останется в президентской гонке.

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#выборы
#сша
#кандидаты
#охрана
#дональд трамп
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Журналисты назвали срок выступления Путина с посланием Федеральному собранию
«Ъ»: Путин выступит с посланием Федеральному собранию между 23 февраля и 8 марта
06 февраля 2024, 03:39

Фото: сайт Кремля

Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию планируется на период между 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники в администрации президента РФ.
Итоговое содержание документа пока неизвестно, но скорее всего, туда войдут цели России в специальной военной операции, технологический, научный и военный суверенитет страны, социально-экономическое будущее, демография и семейные ценности.

Собеседники «Коммерсанта» при этом уточнили, что дата послания может сдвинуться на начало марта, поскольку Владимир Путин чаще всего до самого последнего момента лично работает над текстом послания.

Предыдущее послание Федеральному собранию Путин огласил 21 февраля 2023 года, перечислив стоящие перед страной задачи и объявив о приостановке участия России в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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#журналисты
#владимир путин
#парламент
#обращения
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Принц Гарри прилетит в Великобританию, чтобы встретиться с отцом
PA: Принц Гарри прилетит к своему отцу, королю Карлу III, у которого нашли рак
06 февраля 2024, 02:52

Фото: сайт королевской семьи Великобритании

Принц Гарри, герцог Сассекский, прилетит в Великобританию из США, чтобы повидаться со своим отцом — Его Величеством королём Великобритании Карлом III, у которого обнаружили онкологическое заболевание. Как сообщило британское информагентство PA, принц уже говорил с королём по телефону, обсудив поставленный тому диагноз.
Напомним, что 5 февраля официальный сайт Букингемского дворца сообщил короля Великобритании Карла III диагностировали онкологию (какую именно, не уточняется).

Согласно сообщению, болезнь у 75-летнего монарха нашли во время процедур, связанных с увеличением простаты. 26 января короля Великобритании прооперировали из-за увеличения предстательной железы. При этом, по данным британских СМИ, о раке простаты речь не идёт.

Сообщается, что Карл III уже начал курс лечения, которое он будет получать амбулаторно.

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#великобритания
#онкология
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Белый дом: Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины
06 февраля 2024, 02:17

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент Соединённых Штатов Джо Байден наложит вето на законопроект о финансовой помощи Израилю без Украины в случае его одобрения Конгрессом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Белого дома.
Ранее Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что предложенный сенатом законопроект, который объединил помощь Украине и Израилю, а также охрану собственных границ обречен на провал.

«Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали. Он даже близко не поможет положить конец катастрофе на границе, которую создал президент», — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, 5 февраля верхняя палата американского Конгресса — Сенат — представил законопроект о совокупной финансовой помощи Украине, Израилю и южным штатам для укрепления в последних границы с Мексикой.

Законопроект предусматривает выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов на помощь Израилю. Охрану границы с Мексикой же предлагают профинансировать на сумму $20,2 млрд, что почти в три раза меньше, чем хотят предоставить Киеву в вашингтонской администрации.

В рамках помощи Украине предусмотрены 14 млрд долларов на закупку нового оружия у американского ВПК, 15 млрд на военную подготовку ВСУ и другие меры поддержки.

Президент США Джо Байден поддержал сенатский законопроект и призвал конгресс принять его как можно скорее, подчеркнув, что теперь дело остаётся за республиканцами в Палате представителей Конгресса.


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#джозеф байден
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#финансирование
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