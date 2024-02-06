В Раде высмеяли заявление Зеленского о необходимости перезагрузки руководства страны

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Депутат Верховной Рады Украины от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о необходимости «перезагрузки» властей, которые руководят Украиной.
«Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить – а кто же у нас "руководство страны"?» – написал Кучеренко на своей странице в Facebook*.
Ранее Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного.Он также отмечал, что Украине необходима перезагрузка и новое начало. Он имел в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере, но и целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».
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Элина Позднякова